Matan a dos funcionarios del ayuntamiento de Ayutla de los Libres, Guerrero (11:38 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. En las inmediaciones de la carretera interestatal entre Tecoanapa y Tierra Colorada, fueron asesinados con armas de alto poder los funcionarios del ayuntamiento de Ayutla de los Libres, Tomás Augusto Lozano, de 38 años de edad, y Francisco Bonilla Muñoz, de 43 años.

Los hechos ocurrieron al filo de las 20:00 horas a la altura del kilómetro 06+800 de la carretera Tierra Colorada-Ayutla, en el municipio de Juan R. Escudero, del puente Omiltemi, dentro de una camioneta quedó el cuerpo del director de Obras Públicas y contador del Concejo Municipal de Ayutla de los Libres.

De acuerdo con los reportes policiales y periciales les habrían disparado en múltiples ocasiones con fusiles tipo AK-47 y AR-15, tanto Augusto Lozano como Francisco Bonilla, circulaban a bordo de una camioneta.

Efectivos de Guardia Nacional llegaron al lugar y encontraron a los cuerpos de los dos hombres en los asientos del piloto y copiloto en una camioneta marca de doble cabina, color gris.

Con relación a la agresión armada se informó que la unidad quedó con la caja fuera de la carpeta asfáltica y la cabina dentro de la vía, con impactos de proyectil de arma de fuego.

Los dos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y la camioneta remolcada con una grúa y trasladada al corralón.

Información de: https://www.milenio.com

