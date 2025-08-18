Invitan a participar en desfile calenda para conmemorar el Día Nacional del Bombero (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 18 de agosto. Para honrar la vocación, el compromiso y el valor de quienes integran el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO), este viernes 22 de agosto se llevará a cabo un Desfile Calenda.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) invita a participar en esta actividad enmarcada en el Día Nacional de la y el Bombero, que iniciará a partir de las 17:00 horas, en la Fuente de las Ocho Regiones y concluirá en la Alameda de León, en el centro de la ciudad.

Durante el recorrido se contará con la presencia de mujeres y hombres bomberos, cuya labor es fundamental en la protección y salvaguarda de la población.

La SSPC hace un llamado respetuoso a las y los habitantes de Oaxaca para sumarse a esta celebración y reconocer la entrega, el esfuerzo y la valentía de quienes día a día arriesgan su vida para proteger a los demás.

El Gobierno del Estado promueve espacios de convivencia comunitaria y fortalece los lazos de respeto y admiración hacia quienes diariamente trabajan en la construcción de un Oaxaca en paz.

