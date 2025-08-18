Invitan a participar en desfile calenda para conmemorar el Día Nacional del Bombero (17:00 h)

2025/08/18  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, Oax., 18 de agosto. Para honrar la vocación, el compromiso y el valor de quienes integran el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO), este viernes 22 de agosto se llevará a cabo un Desfile Calenda.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) invita a participar en esta actividad enmarcada en el Día Nacional de la y el Bombero, que iniciará a partir de las 17:00 horas, en la Fuente de las Ocho Regiones y concluirá en la Alameda de León, en el centro de la ciudad.

Durante el recorrido se contará con la presencia de mujeres y hombres bomberos, cuya labor es fundamental en la protección y salvaguarda de la población.

La SSPC hace un llamado respetuoso a las y los habitantes de Oaxaca para sumarse a esta celebración y reconocer la entrega, el esfuerzo y la valentía de quienes día a día arriesgan su vida para proteger a los demás.

El Gobierno del Estado promueve espacios de convivencia comunitaria y fortalece los lazos de respeto y admiración hacia quienes diariamente trabajan en la construcción de un Oaxaca en paz.

General Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Conmemora Policía Vial Día Mundial del Peatón con acciones por una movilidad segura (16:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. En el marco del Día Mundial del Peatón, la Policía Vial Estatal impulsa estrategias de seguridad...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: