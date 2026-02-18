Inesperada caída del empleo en enero enciende las alarmas (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. Por primera vez desde 2009, México y Jalisco perdieron empleos formales en el mes de enero. Durante el primer mes de 2026, a nivel nacional se perdieron ocho mil 104 puestos de trabajo, de los cuales tres mil 120 fueron en la entidad jalisciense, recoge el número 27 del Boletín de análisis económico del ITESO.

Esta caída del empleo es sorpresiva, puesto que -al menos en Jalisco- se estimaba la creación de 10 mil nuevas plazas en el mes pasado. Sin embargo, los datos más recientes reflejan que los costos laborales para las empresas son más difíciles de pagar, especialmente para aquellas que tienen cinco o menos trabajadores (las microempresas), y por ello se ven en la necesidad de despedir empleados, cerrar sus operaciones u operar desde la informalidad, con la precarización laboral que esto implica.

“Hay una presión muy fuerte en los costos laborales de las empresas, especialmente las microempresas, que no están aguantando las presiones por temas como el incremento del salario mínimo”, explica Elvira Mireya Pasillas Torres, coordinadora del boletín y académica de la Escuela de Negocios ITESO (ENI). “Por lo tanto, no tienen suficiente margen de ganancia para pagar sueldos”.

Pasillas mencionó tres presiones que vive el sector productivo mexicano y que han derivado en la contracción del mercado laboral actual. La primera es el aumento en términos reales del salario mínimo de 155 por ciento de 2018 a la fecha. La segunda es la reforma de pensiones aprobada en 2021, que obliga a las empresas a incrementar sus aportaciones a las cuentas de retiro de los trabajadores. Y la tercera es la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Aunque la académica del ITESO considera que estas políticas laborales “son necesarias y deben hacerse”, aplicarlas tiene un costo económico para las empresas que está pegando especialmente a las pequeñas, “derivando en la pérdida de empresas formales”.

En el último año, México ha perdido casi 26 mil empresas formales, especialmente comercios (9 mil 733), de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En Jalisco han dejado de operar en la formalidad mil 835 patrones. Esto significa que estas empresas o cerraron sus puertas o han decidido irse a la informalidad ante la incapacidad de solventar los costos patronales.

La caída del empleo en enero obliga a los economistas a reducir sus expectativas de generación de empleos este 2026. Al menos en Jalisco, se esperaba la creación de 32 mil 754 plazas laborales, pero el dato negativo de enero baja la estimación a entre 20 y 25 mil nuevos puestos de trabajo.

Las remesas pierden impulso

Los migrantes enfrentan más problemas para mantener a sus familias en México, debido a factores como el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos o la apreciación del peso frente al dólar.

Según los datos del Banco de México, rescatados por el boletín, en 2025 los ingresos por remesas en México cayeron 4.6 por ciento.

Esta tendencia a la baja afecta particularmente a Jalisco, la tercera entidad del país que más recibe dinero de los migrantes. La entidad captó 5 mil 145 millones de dólares por remesas, una disminución anual de 6.5 por ciento y el primer retroceso desde 2013.

Aunque Guadalajara y Zapopan son las ciudades que más ingresos reciben de los migrantes en Jalisco, hay poblados que tienen una mayor dependencia de las remesas. Ojuelos de Jalisco, Unión de Tula y Degollado son los tres municipios jaliscienses que más dinero del extranjero reciben por habitante.

Mundial da respiro temporal a la industria

El Boletín de análisis económico registró incrementos leves en la actividad industrial de México (1.5 por ciento anual) y Jalisco (3.7 por ciento anual), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la entidad, destaca la expansión del sector construcción (27.8 por ciento anual al mes de octubre de 2025), en contraste con el debilitamiento del resto de ramas industriales. Lo anterior se adjudicó a las obras e inversiones relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol de este año.

“Hay que tener cuidado con esto. Si no se sostiene este nivel de inversión después del mundial, lo que se verá es una caída estadística en lugar de crecimiento. El reto es que se sigan manteniendo las obras de infraestructura y la construcción del sector privado después del mundial”, comenta Pasillas.

Por otro lado, las presiones por el aumento del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) al tabaco, los refrescos y otras bebidas azucaradas, así como el encarecimiento de los alimentos, influyó en la inflación general. En enero de 2026, la tasa nacional se elevó ligeramente a 3.79 por ciento anual, lo cual sigue estando dentro del rango máximo de Banco de México (cuatro por ciento).

Jalisco ha resentido en mayor medida el incremento de precios, al registrar una tasa de 4.47 por ciento y ser el cuarto estado del país con mayor inflación general anual.

“Este comportamiento refleja aumentos en productos agroalimentarios, alimentos procesados y bienes de consumo básico, con mayor impacto sobre los hogares de menores ingresos”, se explica en la página 16 del boletín.

