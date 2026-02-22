Garantiza Salomón Jara acción firme y despliegue inmediato en el Istmo de Tehuantepec para restablecer y preservar el orden (15:30 h)

2026/02/22  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que, ante los acontecimientos registrados en el Istmo de Tehuantepec y en estados del norte del país, las corporaciones de seguridad estatales y federales actúan de manera coordinada y con plena capacidad para restablecer y preservar el orden.

En respuesta inmediata, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca activó el Protocolo de Reacción y Blindaje Regional, con el despliegue de más de 500 elementos adicionales y la instalación de filtros en 10 municipios prioritarios.

Participan las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Gobierno (Sego); de Marina (Semar); las fiscalías general de la República (FGR) y del Estado de Oaxaca (FGEO); así como la Guardia Nacional (GN).

Asimismo, se reforzó la vigilancia en puntos estratégicos, zonas comerciales, terminales y áreas portuarias, además de sobrevuelos de reconocimiento.

Las investigaciones correspondientes avanzan y el Gabinete de Seguridad mantiene sesión permanente en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) para el seguimiento operativo de la situación.

“A la ciudadanía del Istmo y de todo Oaxaca le pedimos mantener la calma y atender exclusivamente la información oficial. Las instituciones están operando de manera coordinada y con plena capacidad para restablecer y preservar el orden. No se permitirá que actos aislados generen incertidumbre ni alteren la vida cotidiana de las comunidades”, finalizó.

Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Por ola de violencia suspenden clases en el Istmo de Tehuantepec (15:06 h)

 Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. A través de un comunicado el @IEEPOGobOax informa sobre la la suspensión de clases mañana...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: