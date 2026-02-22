Garantiza Salomón Jara acción firme y despliegue inmediato en el Istmo de Tehuantepec para restablecer y preservar el orden (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que, ante los acontecimientos registrados en el Istmo de Tehuantepec y en estados del norte del país, las corporaciones de seguridad estatales y federales actúan de manera coordinada y con plena capacidad para restablecer y preservar el orden.

En respuesta inmediata, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca activó el Protocolo de Reacción y Blindaje Regional, con el despliegue de más de 500 elementos adicionales y la instalación de filtros en 10 municipios prioritarios.

Participan las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Gobierno (Sego); de Marina (Semar); las fiscalías general de la República (FGR) y del Estado de Oaxaca (FGEO); así como la Guardia Nacional (GN).

Asimismo, se reforzó la vigilancia en puntos estratégicos, zonas comerciales, terminales y áreas portuarias, además de sobrevuelos de reconocimiento.

Las investigaciones correspondientes avanzan y el Gabinete de Seguridad mantiene sesión permanente en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) para el seguimiento operativo de la situación.

“A la ciudadanía del Istmo y de todo Oaxaca le pedimos mantener la calma y atender exclusivamente la información oficial. Las instituciones están operando de manera coordinada y con plena capacidad para restablecer y preservar el orden. No se permitirá que actos aislados generen incertidumbre ni alteren la vida cotidiana de las comunidades”, finalizó.

