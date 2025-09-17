Confirman muerte del chofer de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa; esto se sabe de él (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México actualizó el balance oficial de personas hospitalizadas, fallecidas y dadas de alta tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa. Entre las víctimas mortales se confirmó el deceso de Fernando Soto Munguía, de 34 años de edad, quien era el chofer del vehículo que protagonizó el siniestro.

Soto Munguía fue rescatado con vida el día del accidente, ocurrido en el puente de La Concordia, cerca de Santa Marta Acatitla. Desde el momento de su ingreso al hospital fue reportado como paciente en estado grave debido a las severas quemaduras que sufrió durante la explosión.

¿Quién era el chofer de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa?

El conductor permaneció varios días internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde recibía atención especializada por lesiones de alta complejidad. No obstante, su estado de salud se deterioró y finalmente perdió la vida el 16 de septiembre.

La tragedia dejó a al menos 90 personas heridas, de las cuales 32 continúan hospitalizadas, mientras que otras 33 han sido dadas de alta en días recientes. Las autoridades sanitarias indicaron que seguirán proporcionando actualizaciones sobre la evolución de los pacientes.

Hasta el momento y contando al chofer de la pipa de gas, de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México emitido a las 22:24 horas del 16 de septiembre, van 19 muertos.

Fiscalía apuntaba a la causa de la explosión un posible exceso de velocidad por parte del chofer

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación para determinar las causas de la explosión. Una de las líneas de indagación apunta a un posible exceso de velocidad por parte del chofer, aunque hasta el momento no se ha establecido ninguna conclusión oficial.

Debido a que Soto Munguía permanecía hospitalizado, no estaba bajo detención formal, y se tenía previsto que rindiera su declaración una vez que su salud lo permitiera.

Con su fallecimiento, la Fiscalía deberá reorientar sus investigaciones y esclarecer los hechos a partir de otros elementos periciales y testimoniales que permitan determinar con certeza qué provocó la explosión.