Con mitin poético, mujeres exigen renuncia de ‘Paco’ Ignacio Taibo del FCE tras descalificar a escritoras (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. “La poesía no la escriben ni los tibios, ni los Taibos, ni los violentos”, fue la respuesta de mujeres escritoras y activistas que protestaron este martes en la sede del Fondo de Cultura Económica (FCE) para exigir la renuncia de su director, ‘Paco’ Ignacio Taibo II, tras descalificar el trabajo literario de mujeres.

El 23 de octubre, en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Taibo afirmó que el FCE no iba a caer en las cuotas de género para regalar libros en América Latina porque “no merece la pena enviar un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo”.

Las mujeres se reunieron en la sede del FCE, en la alcaldía Tlalpan, para expresar su repudio a los dichos que calificaron como machistas y advertir que dañan la reputación de la administración de la presidenta.

En la entrada del edificio, colocaron nombres y fotos de escritoras como Elena Garro, Rosario Castellanos y Cristina Rivera Garza ーganadora del premio Pulitzer de Literatura en 2024ー.

Las escritoras y activistas leyeron un comunicado en el que calificaron a Francisco Ignacio Taibo II como “un personaje patético en que se ha convertido, representante de un anacronismo vulgar y misógino que usa la dirección general de Fondo de Cultura Económica como un púlpito para escupir su desprecio por las mujeres”.

¿Cuáles son las peticiones de las mujeres escritoras inconformes por los dichos de ‘Paco’ Taibo II?

Así también, expusieron una carta sobre sus exigencias: disculpas públicas sobre lo dicho; destitución inmediata del director general del FCE; informar el criterio y proceso de selección para la colección “25 para el 25” que será distribuida en distintos países de Latinoamérica, siendo que el Fondo de Cultura Económica solo tiene competencia para distribuir contenido cultural en México; aclarar y justificar cuál será el costo de la distribución, impresión y distribución, así como de los pagos que se hará a las personas, en su mayoría hombres escritores vivos, que sí se encuentran dentro de la colección.

Solicitaron también precisar cuántos se van a distribuir el FCE en el interior del país; informes anuales sobre las acciones en política pública impulsadas desde el Fondo donde se hayan incluido perspectiva de género en apoyo a escritoras y lectoras; un programa de formación continúa gratuita para escritoras; asistencia obligatoria de funcionarias y funcionarios a cursos de sensibilización en torno al género; informes de proyectos a futuro y su viabilidad; transparencia presupuestal; una colección exclusiva de mujeres escritoras vivas, contemporáneas, implicando el reconocimiento de que en México haciendo poesía, literatura e historia.

Sheinbaum descarta destitución de Francisco Ignacio Taibo II del FCE

Mientras mujeres escritoras y activistas se organizaban para pedir la destitución de ‘Paco’ Ignacio Taibo II al frente del Fondo de Cultura Económica, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que vaya a tomar una decisión así.

Recordó que luego de los comentarios del Taibo en la mañanera, se comprometió a lanzar una colección de escritoras.

“No, no, para nada, es un gran compañero y ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras, autoras mexicanas y latinoamericanas”, respondió a la pregunta expresa sobre la solicitud de destitución.

El Financiero

