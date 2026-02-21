Apuesta Gobernador Salomón Jara al desarrollo sustentable de Santa María Coyotepec con puesta en marcha de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (17:30h)

Santa María Coyotepec, Oax. 21 de febrero de 2026.- Con una inversión cercana a 14 millones de pesos, destinada a proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las familias de Santa María Coyotepec, el Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en este municipio de Valles Centrales.

En esta localidad, el Mandatario estatal mencionó que esta obra, que incorpora tecnología eficiente y sustentable, beneficiará a más de 4 mil 800 habitantes; la cual sanea el agua, protege la salud y cuida los mantos acuíferos al evitar que las descargas contaminadas lleguen a los ríos y suelos.

“Estamos apostando por un desarrollo que respete al medio ambiente y que haga un uso inteligente de los recursos públicos, porque la transformación verdadera comienza por lo esencial; y el agua es vida. Sin agua limpia no hay bienestar, no hay crecimiento ordenado, no hay futuro”, señaló.

Con una política pública enfocada en atender los problemas de fondo, la infraestructura garantiza un tratamiento adecuado de las aguas residuales y tiene un gasto de 8 litros por segundo.

El titular de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández detalló que esta planta cuenta con un cárcamo de bombeo, bombas sumergibles, cámaras de aireación y sedimentación, sistema de difusión y cloración, tanque de lodos, cisterna de aguas tratadas y lecho de secado.

Además, incorpora un sistema fotovoltaico, que permite el uso de energía solar, lo que reduce costos de operación.

“Esta obra es resultado de una planeación responsable, un trabajo técnico bien ejecutado y una visión de largo plazo que busca generar beneficios duraderos para la comunidad”, expresó.

La Primavera Oaxaqueña lleva desarrollo a Santa María Coyotepec con otras obras, como: la construcción de aulas en la escuela Secundaria Técnica número 252 y en el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 63; en este último también se atendió el área de los sanitarios.

