Conductor de Jeep resulta lesionado tras ser atacado a balazos en Huajuapan (23:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 8 de febrero. Desde una motocicleta atacaron a balazos a una camioneta Jeep, de color obscuro, que dejó como saldo al conductor lesionado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:50 de la tarde, de este domingo 8 de febrero en la calle Colón, de la colonia Centro, de Huajuapan de León.

Al recibir el reporte, al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y Vialidad Municipal, quienes de inmediato solicitaron la presencia de socorristas.

Acto seguido, arribaron los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al hombre que se encontraba lesionado en el asiento del conductor.

La víctima resultó con lesiones en tórax y fue trasladado a un hospital particular.

Los comerciantes y transeúntes compartieron que escucharon de cuatro a cinco disparos de arma de fuego.

El lugar fue acordonado y resguardado por los elementos municipales, además que las calles aledañas fueron cerradas a la circulación.

Más tarde, se presentaron elementos de Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos a realizar las diligencias.

Una vez que finalizaron, los agentes ordenaron que la camioneta fuera remocalda a un encierro particular.

El herido fue identificado como Alejandro V. L., de aproximadamente 39 años de edad de edad.

