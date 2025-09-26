Asesinan a mando de la fiscalía de Guanajuato y queman el vehículo donde viajaba (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Juan Alberto Camarillo Zavala, jefe de Unidad de Tramitación Común en la región D de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue asesinado la mañana de este jueves cuando circulaba por la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo para llegar a trabajar.

Minutos después de las 8 de la mañana el reporte del incendio de un vehículo a la altura de las comunidades La Estancia y Capillas movilizó a las corporaciones de seguridad. Al llegar al lugar encontraron a un costado de la carretera el cuerpo de Camarillo Zavala con varios impactos de bala, también estaba otra persona lesionada de la que no se ha revelado su identidad y el vehículo en el que viajaba el funcionario estatal incendiado.

De acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato, Juan Alberto Camarillo fue privado de su libertad “en un hecho premeditado y dirigido en su contra, que posteriormente derivó en su muerte”, señala el comunicado de prensa.

Como jefe de Unidad de Tramitación Común de la región D, Camarillo tenía a su cargo la recepción inicial de denuncias y atención a víctimas de delitos. Los municipios que integran la región son Atarjea, Comonfort, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca y Xichú.

La Fiscalía de Guanajuato calificó a Juan Alberto como un "servidor público ejemplar, comprometido con su labor, que dio la vida en cumplimiento de sus responsabilidades".

Además, aseguró que su asesinato no solo representa una pérdida para la institución, sino “una afrenta directa contra el Estado y la legalidad”.

“No vamos a permitir que quienes hacen cumplir la ley sean asesinados por ejercer su deber”, agrega la Fiscalía de Guanajuato en el comunicado de prensa.

En el comunicado de prensa, la Fiscalía agregó que se realizan las investigaciones para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables del asesinato.

A pesar de que se desplegó un operativo con la participación de autoridades estatales y federales no se ha informado sobre los resultados del despliegue.

El gobierno de San Felipe confirmó que Juan Alberto Camarillo era originario de ese municipio, luego de condenar el atentado contra el funcionario de la Fiscalía de Guanajuato.

