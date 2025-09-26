Asesinan a mando de la fiscalía de Guanajuato y queman el vehículo donde viajaba (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Juan Alberto Camarillo Zavala, jefe de Unidad de Tramitación Común en la región D de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue asesinado la mañana de este jueves cuando circulaba por la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo para llegar a trabajar.
Minutos después de las 8 de la mañana el reporte del incendio de un vehículo a la altura de las comunidades La Estancia y Capillas movilizó a las corporaciones de seguridad. Al llegar al lugar encontraron a un costado de la carretera el cuerpo de Camarillo Zavala con varios impactos de bala, también estaba otra persona lesionada de la que no se ha revelado su identidad y el vehículo en el que viajaba el funcionario estatal incendiado.
De acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato, Juan Alberto Camarillo fue privado de su libertad “en un hecho premeditado y dirigido en su contra, que posteriormente derivó en su muerte”, señala el comunicado de prensa.
Como jefe de Unidad de Tramitación Común de la región D, Camarillo tenía a su cargo la recepción inicial de denuncias y atención a víctimas de delitos. Los municipios que integran la región son Atarjea, Comonfort, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca y Xichú.
