Un día como hoy 29 de septiembre… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre.

Santoral: Gabriel, Miguel, Rafael

Día Mundial del Corazón

1511 Nace Miguel Servet, descubridor de las leyes sobre la circulación de la sangre.

1531 Nuño Beltrán de Guzmán funda en territorio de Sonora y Sinaloa, entre las márgenes de los ríos Humaya y Tamazula, la villa de San Miguel de Culiacán.

1547 Nace en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra universal “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, calificada por muchos como la primera novela moderna.

1571 Nace en Milán, Italia, Michelangelo Merisi da Caravaggio, pintor italiano que será considerado como el primer gran exponente de la pintura barroca y prototipo del naturalismo.

1786 Nace en Tamazula, Durango, Guadalupe Victoria, insurgente y primer Presidente de México.

1832 Nace Miguel Miramón, fue uno de los Niños Héroes, y Presidente de México más joven.

1864 Nace en Bilbao (España), Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español, uno de los pensadores españoles más destacados de la época moderna, perteneciente a la denominada “generación del 98”, y autor de “San Manuel Bueno, mártir”.

1899 Nace en Budapest, Hungría, Ladislao José Biro, el inventor de la bolígrafo o birome.

1900 El Presidente Porfirio Díaz inaugura la moderna penitenciaría de Lecumberri.

1913 Surge la División del Norte,en la Hacienda de la Loma, en LERDO, Dgo. comandada por Francisco Villa.

1913 Muere el ingeniero e inventor alemán Rudolf Diesel, creador de un motor más eficiente que la máquina de vapor a base del energético que lleva su apellido.

1921 En México se publica el decreto presidencial de Álvaro Obregón, que crea la Secretaría de Educación Pública (SEP), y fue impulsado por los intelectuales Pedro de Alba, Antonio Caso, Jaime Torres Bodet y José Vasconcelos.

1933 Debuta en la televisión estadounidense el famoso personaje infantil “Popeye, El Marino”.

1934 Se inaugura el Palacio de Bellas Artes, con la comedia “La verdad sospechosa”, de Juan Ruiz de Alarcón.

1935 Nace el pianista y cantante Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll estadounidense.

1937 Muere Genaro Estrada Félix, jurista, político, historiador, poeta y bibliógrafo mexicano. Ocupa diversos cargos en el extranjero y, al ser especialista en Derecho internacional público, en 1930 su denominada “Doctrina Estrada”.

1943 Nace el dirigente sindicalista Lech Walessa.

1949 Nace el cantautor y productor español Miguel Gallardo. Adquiere fama en los 70 y principios de los 80. En 1975 lanza su primer gran éxito, “Hoy tengo ganas de ti”.

1951 Nace Michelle Bachelet, médica y política chilena, presidenta de la República de Chile en dos ocasiones.

1964 La tira cómica “Mafalda”, creada por Quino, ve la luz por primera vez en Argentina.

1969 Nace Aleks Syntek, músico y cantante mexicano.

1997 Muere el pintor estadounidense Roy Lichtenstein, perteneciente a la corriente del “pop art”, destaca también como artista gráfico y escultor, conocido por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic.

2010 Muere el actor de cine estadounidense Tony Curtis.

2015 Muere el saxofonista de jazz Phil Woods, quien ofreció su último concierto con una botella de oxígeno a su lado y poco antes del final anunció su retirada.

