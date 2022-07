Conave confirma primer caso de viruela símica en Oaxaca (11:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 25 de julio. El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) confirmó el primer caso de viruela símica en Oaxaca.

A través de un comunicado, detalló que al corte del 23 de julio, en México se han contabilizado un total de 60 casos confirmados, de los cuales el Indre ya confirmado 59 casos, distribuidos en 11 entidades federativas.

La Ciudad de México suma 35 casos, Jalisco 12 casos, el Estado de México 2 casos, Nuevo León 2 casos, Veracruz 2 casos, Baja California 1 caso, Quintana Roo 1 caso, Sinaloa 1 caso, y Tabasco 1 caso, además de 1 caso confirmado en Estados Unidos con antecedente en Jalisco.

Recordó que a partir del 13 de mayo, varios países no endémicos de la enfermedad habían presentado casos de viruela símica, por lo que hasta ahora los casos no han referido el antecedente de viaje, lo que representa un evento inusual. El alcance de la transmisión local aún no está claro, además de que hasta el momento no se ha identificado como una enfermedad de transmisión sexual.

Las recomendaciones para la población en general con el fin de evitar el contagio son:

Lavarse las manos de forma frecuente, con agua y jabón o solución de alcohol gel, cubrir nariz y boca al estornudar, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, cuando se esté físicamente cerca de un enfermo usar mascarilla, especialmente si está tosiendo o presenta lesiones en la boca, evitar contacto directo con lesiones, por lo que deben de usar guantes, y está atento a los síntomas como fiebre, cefalea intensa, lumbalgia, mialgias y astenia, además de las erupciones cutáneas.

Cabe recordar que hasta el momento no existe un tratamiento específico y la vacuna contra esta enfermedad todavía no está disponible ampliamente.

