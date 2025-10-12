Con Trabajo que Transforma tu Municipio, Villa de Zaachila avanza hacia un futuro más digno y sustentable (16:00 h)

Villa de Zaachila, Oax. 12 de octubre. Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los oaxaqueños, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció la construcción de un colector y una planta de tratamiento de aguas residuales en esta municipalidad.

Al encabezar una asamblea con habitantes de la colonia González Guardado, explicó que la obra se realizará a través de la Comisión Estatal de Agua para el Bienestar para evitar que las aguas negras lleguen a los ríos, protegiendo así el medio ambiente y la salud de la población.

Junto a la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; Jara Cruz agregó que, además, de manera conjunta con la autoridad municipal, se llevarán a cabo visitas técnicas para validar la ubicación de un pozo profundo, que garantice el acceso al agua limpia y suficiente para la comunidad.

Otras acciones autorizadas como parte del esquema Trabajo que Transforma tu Municipio fueron:

• El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca apoyará a las cinco escuelas de nivel básico con computadoras, proyectores, material de aseo y de oficina. Cuatro de ellas ya han recibido lotes de mobiliario.

• El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa realizará levantamientos técnicos en instituciones educativas para atender sus principales necesidades.

• La Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones llevará a cabo el rastreo de calles para facilitar próximos proyectos de urbanización.

• A través del programa La Clínica es Nuestra, el Centro de Salud de la colonia se beneficia con equipamiento e infraestructura médica.

• El DIF Oaxaca fortalece su presencia con la entrega de aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones, andaderas y auxiliares auditivos, además de programas alimentarios como Guisos de mi Pueblo, Itacate de mi Corazón, Desayunos de Letritas y Latidos Nutritivos.

