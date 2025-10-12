Vinculan a proceso y prisión a imputado por homicidio con arma de fuego registrado en una cantina (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. Derivado del trabajo ministerial que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de una persona del sexo masculino identificado como C.H.B., imputado por el delito de Homicidio Calificado con Ventaja en agravio de A.V.P., cometido en Miahuatlán de Porfirio Díaz en la Sierra Sur.

De acuerdo con el expediente penal del caso, los hechos ocurrieron el 04 de noviembre de 2020, cuando la víctima, un hombre identificado como A.V.P., se encontraba al interior de una cantina ubicada en la calle Benito Juárez del centro de Miahuatlán de Porfirio Díaz, lugar en el que fue atacado con disparos de arma de fuego, infligiendo lesiones que le provocaron la muerte, cuando recibía atención médica en un hospital de esa demarcación.

Al tener conocimiento de los hechos, la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales realizó las investigaciones correspondientes mediante un equipo multidisciplinario, lo que permitió obtener la orden de aprehensión en contra de C.H.B., quien luego de ser localizado fue detenido por Agentes Estatales de Investigación (AEI) y puesto a disposición de la autoridad judicial.

En audiencia, luego de evaluar las pruebas presentadas por la FGEO, el Juez de la causa determinó vincular a proceso al imputado, por el delito de homicidio calificado con ventaja, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, concediendo además dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Oaxaca garantiza investigaciones exhaustivas para esclarecer delitos, aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.

