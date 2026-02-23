Combate Coesfo incendio en San Miguel de Puerto, está controlado en un 50% (12:30 h)

2026/02/23  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) combate el incendio forestal en el municipio de San Miguel del Puerto, en la región Costa, el cual se encuentra controlado en 50 por ciento y liquidado en un 40 por ciento.

Desde este domingo laboran en el sitio las brigadas de Coesfo: La Merced del Potrero, Mixtequilla, Pinotepa y San Carlos Yautepec, así como personas comuneras.

Esta conflagración presenta puntos activos en los parajes: Puente San Lorenzo, Cerro Guajolote hacia Santa María Petatengo, Río Zimatán y hacia la zona urbana de Santa María Xadani, agencia municipal de San Miguel del Puerto.

El fuego salió de control derivado de las fuertes ráfagas de viento como consecuencia del frente frío número 37.

