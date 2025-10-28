Toman sindicalizados Facultad de Enfermería en Huajuapan (17:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 28 de octubre. Por medio de un comunicado, catedráticos de la Facultad de Enfermería dependiente de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) ubicada en Santa María Xochixtlapilco, Huajuapan de León, informaron que tomaron la institución para denunciar irregularidades y violaciones estatutarias en el proceso de elección de la nueva dirección de la facultad.

Indicaron que hay ausencia de un padrón electoral legitimo y oficial, emitido y validado por la Administración Central de la Universidad, es decir Rectoría y Secretaría General.

Señalaron que se pretende incluir al personal y estudiantes de la Extensión de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, cuando esto no esta permitido, porque no posee representación directa en el Consejo Técnico de la Facultad.

Pidieron que ante dichas violaciones y otras, se declaré la nulidad del proceso electoral y excluir a la Extensión Putla del padrón, que incluye personal y alumnos, hasta que su estatuto de representación en el Consejo Técnico sea formalmente regulado.

Solicitaron la emisión de una nueva convocatoria basada en un padrón validado por la Administración Central y que cumpla estrictamente con la estructura orgánica de la Facultad.

