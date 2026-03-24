Hallan cuerpo en estado de descomposición en Tehuantepec (17:00 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 24 de marzo. Una fuerte movilización policiaca se registró este día tras el hallazgo de una persona sin vida al interior de la antigua palapa “Tagolaba”, ubicada a un costado del hospital del ISSSTE en Tehuantepec en el barrio de Santa Cruz Tagolaba.

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Vecinos alertaron a las autoridades tras percibir olores fétidos que provenían del inmueble.

Elementos policiacos y peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) acordonaron la zona para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

Este es el segundo hallazgo de una persona en estado de descomposición en la ciudad en fechas recientes, lo que ha encendido las alarmas entre la población.

​Hasta el momento, la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento permanecen como desconocidas.

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