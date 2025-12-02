Despliega acciones para localizar a cuatro transportistas desaparecidos en Matías Romero Avendaño (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CLB Oaxaca) despliega acciones en campo en el municipio de Matías Romero Avendaño, en coordinación con instituciones de seguridad y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO); para localizar a cuatro masculinos que perdieron comunicación con sus familiares desde el pasado 20 de noviembre.

Se trata de Aldher Francisco Moreno Hernández, Andrés Eloy Ramón Ceja, Juan José Pérez Hernández; provenientes del estado de Tamaulipas, quienes se dedican a conducir tráileres; y Fernando Castro Morales, residente en Matías Romero; quienes fueron vistos por última vez en esta municipalidad del Istmo de Tehuantepec.

Representantes de la CLB Oaxaca se reunieron con las víctimas indirectas de Aldher Francisco Moreno Hernández para brindar la atención requerida.

Con estas acciones, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas fortalece las capacidades operativas para actuar con inmediatez y responsabilidad, en la que se garantice el derecho de toda persona a ser buscada.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir