Con Jornada Médica Quijotes, DIF Oaxaca transforma vidas de quienes lo necesitan (23:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre . Como parte de las acciones preventivas y el compromiso con la población, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en colaboración con la asociación civil Quijotes de San Antonio Texas y Oaxaca, inauguró la Jornada Médica Quijotes 2025, que brindará 3 mil 800 consultas del 1 al 5 de septiembre.

En el Centro de Rehabilitación Integral DIF Bienestar y Cuidados, las y los especialistas, así como estudiantado, atienden con calidez a las y los oaxaqueños que requieren una consulta a tiempo, revisión oportuna u orientación adecuada, acto que puede marcar la diferencia entre la enfermedad y el bienestar.

En presencia de personas beneficiarias, autoridades y comités DIF municipales, así como funcionariado público; la Presidenta Honoraria del organismo estatal, Irma Bolaños Quijano externó su reconocimiento y agradecimiento a los presidentes de la asociación civil Quijotes Texas, Leticia Vargas, y de Oaxaca, Rafael Medina Baños por su espíritu de servicio con la prevención y cuidados de quienes lo necesitan.

“Prevenir significa regalar años de vida. Por eso esta jornada altruista nace del compromiso de cuidar lo más valioso que tenemos: nuestra vida y la de nuestras familias. Hoy nos reunimos para acercar servicios médicos, revisiones, rehabilitación y atenciones a las familias que más lo necesitan; aquellas que, con frecuencia, enfrentan dificultades para acceder a un médico o estudios clínicos”, destacó.

Por tanto, dijo, que esta jornada recuerda que la salud no es un privilegio, sino un derecho al que todas y todos pueden acceder. “Quiero reconocer y agradecer profundamente a la asociación civil Quijotes, dependencias gubernamentales, instituciones de educación superior, empresas y organismos patrocinadores; por demostrar que cuando la convicción se convierte en acción, se pueden transformar vidas”, agregó Bolaños Quijano.

La directora general del organismo estatal, Maribel Salinas Velasco sostuvo que esta campaña médica es un acto de justicia social, de dignidad y de amor por Oaxaca.

“Deseo que cada consulta, medicamento y sonrisa devuelta, sea testimonio del poder que tiene la colaboración entre instituciones, asociaciones civiles y ciudadanía”, manifestó.

En su oportunidad, Medina Baños externó que, a 27 ediciones de realizar esta jornada, es la primera vez que reciben un gran respaldo por parte del Sistema DIF Oaxaca, lo que les motiva a continuar atendiendo a quienes lo necesitan.

En un horario de 7:00 a 17:00 horas, las personas, que previamente obtuvieron su pase de atención, pueden acceder a consultas gratuitas en especialidades como oftalmología, optometría, odontología, medicina familiar, medicina interna, pediatría, ginecología, medicina integrada y geriatría.

Además de servicios en nutrición, terapia física y rehabilitación, así como terapia ocupacional, electrocardiografía, tratamiento láser oftálmico, donación de anteojos, prótesis dentales, laboratorio, ultrasonido y farmacia.

