Toma protesta Salomón Jara a nuevos integrantes del gabinete legal y ampliado (13:10 h)

2026/02/18  De Redacción ADN
0


Santa Lucía del Camino, Oax. 18 de febrero. De conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Gobernador Salomón Jara Cruz tomó la protesta a las y los nuevos secretarios de la administración estatal, así como a directoras y directores de Órganos Públicos Descentralizados (OPD).

Con esta nueva encomienda se fortalece la labor que realiza la Primavera Oaxaqueña a favor de la seguridad, educación, mujeres, interculturalidad y vivienda de la población.

Tomaron protesta Sildia Mecott Gómez como secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; Félix Quiroz Javier como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Fernanda Chávez Cruz como secretaria de Educación Pública; Rogelia González Luis como secretaria de las Mujeres.

Además de Víctor Vásquez Castillejos como secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; Luis Alberto Sosa Castillo como director del Registro Civil; Juan Manuel García Cañas como director de Vivienda Bienestar; Sergio López Sánchez como director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca.

También, Carlos López Jarquín como director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca y Delfina Guzmán Díaz como directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.

Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Por caso de sarampión, INE hará 'home office' (13:15 h)

 Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. Debido a un caso aislado de sarampión y atendiendo las instrucciones de la Secretaría...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: