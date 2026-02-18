Toma protesta Salomón Jara a nuevos integrantes del gabinete legal y ampliado (13:10 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 18 de febrero. De conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Gobernador Salomón Jara Cruz tomó la protesta a las y los nuevos secretarios de la administración estatal, así como a directoras y directores de Órganos Públicos Descentralizados (OPD).

Con esta nueva encomienda se fortalece la labor que realiza la Primavera Oaxaqueña a favor de la seguridad, educación, mujeres, interculturalidad y vivienda de la población.

Tomaron protesta Sildia Mecott Gómez como secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; Félix Quiroz Javier como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Fernanda Chávez Cruz como secretaria de Educación Pública; Rogelia González Luis como secretaria de las Mujeres.

Además de Víctor Vásquez Castillejos como secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; Luis Alberto Sosa Castillo como director del Registro Civil; Juan Manuel García Cañas como director de Vivienda Bienestar; Sergio López Sánchez como director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca.

También, Carlos López Jarquín como director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca y Delfina Guzmán Díaz como directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.

