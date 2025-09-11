Con inicio de clases, culmina conflicto en secundaria Ricardo Flores Magón de Huajuapan (10:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de septiembre. Luego de desconocer a Juana Delfina Osorio Mata, como La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria para Trabajadores Ricardo Flores Magón, ayer fue entregada la institución al personal del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO), e integrantes de la Sección 22.

Fueron padres de familia quienes entregaron las llaves y permitieron el acceso a los funcionarios del IEEPO y la Sección 22, entre ellos, al representante sectorial en Huajuapan, Miguel Ángel Ortiz Velasco.

También fue presentado el nuevo director responsable técnico, de la Escuela Secundaria para Trabajadores Ricardo Flores Magón, Vladimir Cruz Luis, quien se comprometió de manera inmediata a restablecer el servicio educativo.

Indicó que se pretende mejorar lo técnico, pedagógico, académico y tratar de mejorar la imagen e infraestructura de la secundaria.

“Vamos a revisar, perfil de maestros, vamos a ubicar a los maestros según su perfil, y sí están así bien vamos a recibir la plantilla”, apuntó.

El nuevo director responsable técnico adelantó que tratará de erradicar el cobro de inscripciones.

“Mi objetivo principal es que se deje de cobrar inscripciones, no comparto eso. Lo digo a gritos, yo así trabajo de dónde vengo, y genera polémica. Ni inscripción, ni un peso, ni nada, aquí no se cobra”, recalcó.

Sostuvo que se apegará al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser impartida por el Estado de forma universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Entre los acuerdos, se dio a conocer que hoy jueves 11 de septiembre, iniciarán las clases del ciclo escolar 2025-2026.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir