CNTE anuncia Paro Nacional Indefinido: ¿Qué pasará el 25 de abril y por qué es una fecha clave? (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. Este viernes, maestros afiliados al Sindicato y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron por concluido su paro de labores de 72 horas en Chiapas. La actividad final consistió en la liberación de casetas de cobro, como parte de las acciones de protesta realizadas durante los tres días de movilización.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una marcha este jueves y decretaron un receso / Mario Jasso/ Cuartoscuro

¿Cuándo será la nueva asamblea?

Isael González, líder de la CNTE en Chiapas, indicó que la Asamblea Nacional únicamente logró concretar una mesa de negociación con autoridades educativas, sin alcanzar un acuerdo con el gobierno federal. Ante ello, anunció que en abril se realizará una nueva Asamblea Nacional Representativa para definir la fecha de un paro indefinido a nivel nacional.

“El resolutivo de anoche de la Asamblea Nacional Representativa es que el 25 de abril será la Asamblea Nacional Representativa donde todos los contingentes llevaremos la fecha para reanudar la huelga nacional. Esto es fundamental porque con los paros de 24, 48 y 72 horas no logramos abrir la puerta que debiera abrirse: la de Palacio Nacional”, señaló González.

Principales demandas de los docentes

Entre las principales demandas de la CNTE destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa, el pago de adeudos pendientes, la contratación de maestros eventuales y un aumento salarial. González reiteró que no participarán en mesas de diálogo que no sean encabezadas por la presidenta de la República, por lo que el siguiente paso será la preparación del paro indefinido nacional.

La CNTE exige:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, para eliminar el esquema de cuentas individuales (Afores) y regresar al sistema de pensiones solidarias.

y regresar al sistema de pensiones solidarias. Derogación de la Reforma Educativa, aplicada en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador , por considerar que vulnera derechos laborales.

, por considerar que vulnera derechos laborales. Incremento salarial , buscando un aumento del 100% al salario base.

, buscando un aumento del 100% al salario base. Reinstalación de maestros cesados y atención a su pliego petitorio nacional y estatal.

y atención a su pliego petitorio nacional y estatal. Mayor presupuesto para planteles educativos, destinado a mantenimiento y rehabilitación de escuelas.

Integrantes de la CNTE marchan en la Ciudad de México / Cuartoscuro / befunky

Movilización en Morelia y repercusión en escuelas

En Morelia, los docentes realizaron una marcha masiva que partió desde el monumento a Lázaro Cárdenas hacia el Palacio de Gobierno, con el objetivo de entregar su pliego petitorio a la Secretaría de Gobierno (SEGOB) estatal. Las autoridades reportaron que la afectación fue mínima, ya que el 90% de los planteles operaron con normalidad, mientras que la CNTE afirmó que el 60% de las escuelas se unieron al paro.

El paro de 72 horas, iniciado el miércoles, buscó visibilizar las demandas de los docentes y presionar para lograr un acuerdo en temas clave como aumento salarial, prestaciones, condiciones laborales y seguridad social. La jornada concluyó con la entrega formal de peticiones a las autoridades estatales, pero con la incertidumbre sobre la convocatoria a un paro indefinido que podría extenderse a nivel nacional.

Ejecentral/Fotos:Cuartoscuro

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