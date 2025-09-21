Esfinge se presenta en Oaxaca para celebrar el “Día nacional de la lucha libre” (16:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. La Arena Oaxaca será el escenario para que el mediático luchador Esfinge muestre su espectáculo ante la afición de la Verde Antequera, la cita es a las 17:30 horas, en esta ocasión se enfrentará en la lucha estelar contra El Valiente, quien se presentará sin máscara.

La emoción del deporte de las llaves y los vuelos iniciará con la lucha local entre el Perro Callejero ante Rosa Negra, posteriormente Beselao y Demencia serán rivales de Barlok y Kain. La tercera lucha será a cargo de Tezca y la Diva de Chocolate en contra de la Hija de Rigo, haciendo pareja con Horus.

En la lucha semifinal, Karonte y Tamuz se enfrentan a Endeavor y Challenger Junior. Mientras que el plato fuerte correrá a cargo de Esfinge y El Tapatío, haciendo dupla contra Valiente y el Fantasma Blanco Junior. Los organizadores señalaron que, si por causas de fuerza mayor no se presenta un luchador aquí mencionado, este será sustituido por otro de igual peso o categoría.

Los duelos de lucha libre se llevarán a cabo en la Arena Oaxaca, ubicada en la calle de Pino Suárez #606 a un costado del Parque El Llano. Los costos van en la primera fila a $400 pesos, en la segunda fila a $350 pesos, para la tercera fila el costo es de $300 pesos, en la cuarta fila el costo es de$250 pesos, la entrada general es de $200 pesos, mientras que la entrada general de niños es de $100 pesos.

Por otra parte, el domingo 28 de septiembre a las 17:30 horas, se llevará a cabo en la Arena San Francisco, la función de lucha libre con la presentación de Valentino y Príncipe Cóndor ante El Elegido y Chocman, de igual forma se presentan Los Nahuales contra Súper Dínamo y Enterprise, además de Sexy Monster junto a Soñadora, para enfrentarse a Diosa Kimera y Lady Lotus.

