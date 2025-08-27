La Secretaría de Gobierno y Territorio niega reubicación de tianguis en la Unidad Modelo y Panteón General (21:45 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. La Secretaría de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez informa a la ciudadanía que es falsa la versión que circula sobre una supuesta reubicación del tianguis a la Primera y Segunda Sección de la Unidad Modelo, así como a las inmediaciones del Panteón General.

Se informa a las vecinas y vecinos que no existe ningún acuerdo, trámite o autorización oficial para llevar a cabo dicha acción. Esta Secretaría reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el diálogo con las vecinas y los vecinos para garantizar el ordenamiento del comercio en vía pública con pleno respeto a los derechos de todas las personas.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales institucionales oficiales y a evitar difundir información no verificada.

