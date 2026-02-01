Competencias de Trail y Short Track en Tlaxiaco el 14 y 15 de febrero (17:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 1 de febrero. Con la frase “Un fin de semana para rodar juntos”, se invita a los clubes de ciclismo a formar parte del Trail Mixteca Bike, el cual se realizará el domingo 15 de febrero en Tlaxiaco, con inicio en punto de las 9:00 de la mañana frente al tradicional reloj de la ciudad, un día antes se realizará la modalidad de Short Track y competencias para niños.

La actividad del sábado 14 de febrero iniciará a las 17:30 horas frente al reloj de Tlaxiaco, es exclusiva para niños, con uso obligatorio de casco, ropa deportiva y bicicleta en buen estado. Se convoca a cuatro categorías de participación con diversas vueltas de recorrido al circuito.

Podrán inscribirse en la categoría A (2 a 4 años), con premio de $100 pesos para el primero, $80 pesos para el segundo, $50 pesos para el tercero, cuarto y quinto sitio. Mismo estímulo para las categorías B (5 a 6 años), C (7 a 9 años) y D (10 a 12 años), en esta última categoría los participantes deberán cumplir con dos vueltas al circuito.

En el caso de la modalidad Short Track, se convoca a las categorías elite varonil y femenil, máster B (30 a 39 años), máster C (40 a 59 años), máster E (60 años), juvenil A (12 a 15 años), juvenil B (16 a 19 años) y aficionados femenil y varonil. La categoría elite varonil compite con 7 vueltas al circuito, la elite femenil con 5, la máster B con 6, la máster C con 5, máster E y juvenil A, con 4 vueltas, en tanto la juvenil B, con 5, aficionados varonil 4 y aficionadas femeniles con 3 vueltas.

Mientras que la modalidad de trail, entrega al primer lugar de la categoría elite varonil y femenil, la premiación de $1,250 pesos, al segundo se le dan $800 pesos, mientras que el tercer sitio recibe $600 pesos. En máster A (20 a 29 años), el primero en cruzar la línea de meta recibe $800 pesos, el segundo $600 pesos, en tanto el tercer puesto se lleva $400 pesos, para el cuarto y quinto sitio el premio es de $300 pesos.

