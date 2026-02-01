Gobierno de Oaxaca pone en marcha tres nuevas rutas del BinniBus; suman 18 en operación (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de febrero. El Gobierno del Estado, a través del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus Oaxaca, puso en operación este domingo tres nuevas rutas, con lo que suma un total de 18 en funcionamiento. Esta ampliación fortalece la movilidad urbana y garantiza un servicio público más eficiente, accesible y digno para la población.

Las nuevas líneas son la RA-01 “Jnòn”, que en amuzgo de San Pedro Amuzgos significa telar de cintura, y conecta Esquipulas con la Central de Abasto; la RA-16 “Ri’nîn”, que en lengua triqui de San Andrés Chicahuaxtla se traduce como huipil, la cual enlaza la colonia Guelaguetza con Plaza del Valle.

Asimismo, se incorporó la ruta RA-07 “Uxacha”, cuyo nombre significa coyote en ixcateco de Santa María Ixcatlán, y que comunica la Segunda Sección de Guadalupe Victoria con la colonia Moctezuma.

La directora del Binnibus, Karina Gómez Esteban destacó que esta ampliación representa un paso importante en la consolidación del modelo de movilidad que prioriza a las y los usuarios, acercando el servicio a más colonias, agencias y zonas estratégicas de la ciudad.

Las tres rutas operan todos los días en un horario de 6:00 a 22:00 horas. La tarifa general es de 8 pesos; 4 pesos para personas mayores y estudiantes con credencial, y el servicio es gratuito para personas con discapacidad.

