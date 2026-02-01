FGEO ejecuta orden de aprehensión contra líder de Morena por tentativa de homicidio (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificado como R.P.V.V., por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de una agresión con disparo de arma de fuego, ocurrida en San Felipe del Agua, en la zona norte de la capital del estado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos sucedieron el 29 de enero de 2026, en la colonia La Chigulera de San Felipe del Agua, en Oaxaca de Juárez.

En el sitio, un trabajador de una casa de la zona fue agredido con disparos de arma de fuego, sufriendo lesiones a consecuencia de las cuales fue internado para recibir atención médica.

Al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, realizó las investigaciones ministeriales, teniendo como resultado la obtención de una orden de aprehensión por el caso.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron un cumplimiento al mandato judicial, gracias al cual se realizó la aprehensión de R.P.V.V., quien quedó a disposición del ministerio público para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca realiza investigaciones objetivas y apegadas a derecho para sancionar a quien cometa conductas violatorias de la ley.

