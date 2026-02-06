Comparece titular del Inplan ante el Congreso en el marco de la Glosa del Tercer Informe (18:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 5 de enero. En el marco de la comparecencia de la directora general del Instituto de Planeación para el Bienestar (Inplan), Juanita Cruz Cruz, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, destacó que la planeación no debe concebirse como un trámite administrativo, sino como una herramienta efectiva para que el presupuesto público se traduzca en bienestar tangible en los territorios, y reconoció que en Oaxaca más de 280 mil personas han mejorado sus condiciones de vida, como reflejo de un modelo de gobierno cercano a la gente, que recorre los municipios, escucha a las comunidades y prioriza la inversión pública en regiones históricamente rezagadas.

Señaló que el trabajo realizado por el Inplan y por su titular sobresale debido a su presencia permanente en territorio y el acompañamiento a autoridades municipales y comunitarias, lo que ha permitido consolidar una planeación construida desde las propias comunidades.

Subrayó que aún existen retos importantes, como la instalación total de los Consejos de Desarrollo Social Municipal y la atención de proyectos pendientes en materia de infraestructura, agua y fortalecimiento institucional, por lo que reiteró el compromiso del Congreso del Estado de vigilar el destino de los recursos públicos y actuar como aliado institucional en la consolidación del desarrollo y el bienestar de las comunidades oaxaqueñas.

Al comparecer ante la Comisión Permanente de Vigilancia y Seguimiento del Sistema Estatal de Planeación, la titular del Inplan indicó que la planeación constituye hoy un eje estratégico, al dejar de ser un ejercicio centralizado para construirse desde el territorio, con la participación directa de los municipios y de las comunidades, priorizando a quienes históricamente habían sido excluidos del desarrollo.

Dijo que este modelo ha permitido orientar la inversión pública con criterios de justicia social, bienestar y reducción de desigualdades, alineando los instrumentos estatales y municipales a los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Eva Diego Cruz, subrayó la relevancia de la alineación con dichos planes y reconoció el trabajo conjunto con los 570 municipios, al tiempo que enfatizó la necesidad de garantizar que el presupuesto aprobado por el Congreso se ejerza de manera correcta y transparente.

En este sentido, el diputado César David Mateos Benítez, presidente de la Comisión citada, afirmó que desde la actual administración se impulsa un enfoque en el que la planeación se concibe como una herramienta estratégica para orientar los recursos públicos hacia las prioridades sociales, el fortalecimiento municipal, la alineación de planes de desarrollo, todo ello sin recurrir al endeudamiento.

A su vez, la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) y la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, del Grupo Plural coincidieron en los avances que muestran la disminución en los índices de pobreza; no obstante, señalaron que el principal desafío consiste en garantizar que estos resultados sean sostenibles en el largo plazo y se consoliden como una política permanente de desarrollo.

El diputado Israel López Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que la planeación es un proceso continuo que vincula el diagnóstico territorial con la inversión pública, por lo que reiteró la disposición del Congreso del Estado para mantener una coordinación permanente con el Instituto de Planeación para el Bienestar, en beneficio de las comunidades de Oaxaca.

