¿Celebración de la pisoteada y violada Constitución de 1917?: Alfredo Brena (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. Hoy 5 de febrero celebramos la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Desgraciadamente, no se pueden echar cuetes al aire, con un gobierno que accedió al poder, violando ésta Constitución, de la cual presumimos.

La historia se ha ido tergiversando, al punto que actualmente se dice que en la Constitución de 1917, es producto de la lucha armada de la Revolución Mexicana.

Se dice que la Revolución fue para tirar al dictador Porfirio Díaz, pero no, la realidad es que Díaz realizó una perfecta transición pacífica a la democracia. Don Porfirio, se embarcó al exilio en el Ypiranga. Que fue un vapor alemán de la Hamburg-Amerika Line, célebre por transportar al general Porfirio Díaz y su familia, desde Veracruz hacia Europa, el 31 de mayo de 1911.

Tras renunciar a la presidencia, Díaz abordó este barco para evitar una sangrienta lucha armada, emprendiendo un viaje sin retorno.

Ramón Corral, vicepresidente con Porfirio Díaz, fue el encargado de convocar a elecciones libres, tras la renuncia de Díaz. Ramón Corral cumplió la encomienda y se efectuaron elecciones libres.

Las elecciones federales extraordinarias de México de 1911, se llevaron a cabo en dos jornadas, las elecciones primarias el 1 de octubre de 1911 y las elecciones secundarias el 15 de octubre de 1911.

En ellas se eligió al Presidente de México, Jefe de Estado y de Gobierno, electo por un periodo de seis años, y por primera vez desde 1880, no reelegible bajo ninguna circunstancia, para culminar el periodo 1910 – 1916. Cargo del que tomaría posesión el 6 de noviembre de 1911, el candidato triunfador Francisco I. Madero.

Francisco I. Madero fue presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 22 de febrero de 1913, fecha en la que es asesinado.

El asesinato de Madero, sucedió el 22 de febrero de 1913 en el Palacio de Lecumberri de la ciudad de México, y fue perpetrado por el Victoriano Huerta, quien dio un Golpe de Estado, obteniendo el poder por poco más de un año, hasta su renuncia el 15 de julio de 1914.

Como podemos ver, Madero, accedió al poder en una perfecta transición pacífica a la democracia. Después sufrió un golpe de estado, y es cuando se desata una lucha por el poder, por la silla presidencial, entre los principales caudillos mexicanos del momento. Y es a eso, a lo que llamamos Revolución.

En esa lucha armada, Carranza asesina a Zapata, Obregón asesina a Villa y a Carranza, y Calles asesina a Obregón. Esta es la Revolución Mexicana.

La genialidad de Venustiano Carranza, mientras estuvo en el poder, fue convocar a un Constituyente, el de 1917. Que fue integrado por toda una pléyade de intelectuales, políticos y funcionarios, que con ideas libertarias, dieron origen a la Primera Constitución Social del Siglo XX, en el mundo.

Así que hoy festejamos 109 años de ese histórico hecho. Tristemente, esa rememoración se ve empañada por las violaciones a la Constitución, con las que el Partido Oficial Morena se hizo del control del país, terminando con la democracia.

La primera violación constitucional se dio cuando, en el sexenio de López Obrador, el Senado, inconstitucionalmente, se negó a designar nuevos magistrados del TEPJF, para así poder controlar el Tribunal electoral, con 3 Morenistas sobre 2 independientes. Ya con este control, pudieron abalar todas las acciones fraudulentas del INE, y así tomar el control total de las elecciones.

La monumental violación al artículo 54 Constitucional, para obtener la Mayoría Calificada de la elección del 2024. Fue ejecutada por el INE y ratificada por el TEPJF, completando el Golpe de Estado Legislativo, por parte del ahora Partido Oficial Morena, dinamitando la democracia de México.

Después han venido otras violaciones Constitucionales, todas avaladas por un Órgano Electoral, que ha pisoteado la Constitución de 1917. Así que, surge la pregunta: ¿Tenemos algo que celebrar ante las violaciones a la Constitución, que dinamitaron nuestra democracia?

Venezuela, va a tardar en salir del infierno, los venezolanos ya se dieron cuenta de que no basta con la aprehensión del dictador Maduro, para regresar inmediatamente a la democracia.

Ojalá México se dé cuenta, de que con las violaciones a la Constitución, no solamente hemos perdido una elección, ¡sino que perdimos la democracia misma!

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

Twitter: @AlfredoBrena

Facebook: Alfredo Brena

Blog: AlfredoBrena.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir