Diputadas de la LXVI Legislatura conmemoran el CIX Aniversario de la Constitución Mexicana (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. En el marco del CIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, y la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Eva Diego Cruz, encabezaron la representación de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado en el acto cívico conmemorativo, destacando la vigencia y relevancia del orden constitucional para la vida democrática del país.

En la ceremonia, realizada en la Plaza de la Danza de la ciudad capital, participaron representantes de los tres Poderes del Estado, entre ellos la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Oaxaca, Delfina Guzmán Díaz, en representación del Gobernador Salomón Jara Cruz; así como la Magistrada Flor de María Arellanes Luna, en representación de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrada Erika María Rodríguez; y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva.

Durante el evento se resaltó la importancia de la Constitución de 1917 como un documento fundacional que dio origen al Estado Mexicano moderno, pionero en el reconocimiento de los derechos sociales, la diversidad cultural y la educación como un derecho fundamental, y que continúa marcando el rumbo social y democrático de la nación.

En este contexto, la presidenta de la Jucopo señaló que Oaxaca se encuentra en la etapa final de los trabajos para contar este año con una nueva Constitución local. Dijo que este proceso ha sido resultado de más de un año de trabajo territorial y de diálogo con diversos sectores de la población en las regiones del estado, con el objetivo de contar con una Carta Magna acorde a la realidad social actual de la entidad.

La diputada por el Distrito V, con cabecera en Asunción Nochixtlán, subrayó que el nuevo texto constitucional incorporará de manera central los derechos humanos, los Sistemas Normativos Indígenas (SNI), así como el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, sentando las bases de un marco jurídico que refleje el sentir del pueblo oaxaqueño y fortalezca la vida democrática del estado.

En el acto cívico estuvieron presentes autoridades civiles y militares de los distintos órdenes de gobierno, entre ellas representantes del Poder Judicial, del municipio citadino, de dependencias estatales y federales, así como mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, refrendando con su asistencia el respeto a la Constitución como pilar del Estado mexicano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir