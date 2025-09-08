”Colaboración interinstitucional de FGEO con los tres niveles de gobierno, permite disminución de incidencia delictiva”: Rodríguez Alamilla (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. 8 de septiembre. Durante la conferencia de prensa del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que, como resultado de una serie de estrategias integrales y articuladas entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, la entidad ocupa el quinto lugar como el estado más seguro a nivel nacional.

El Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, expuso que, estos resultados son visibles en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que permite conocer el número de personas que fueron víctimas de algún delito y acudieron a denunciar ante la Fiscalía.

Son estas respuestas ciudadanas las que hacen posible obtener las cifras por las cuales Oaxaca se encuentra entre los estados más seguros a nivel nacional.

Rodríguez Alamilla detalló que, comparando las estadísticas con 2024, existe una disminución en la incidencia delictiva, pues en 2025 se redujo 16.2 por ciento la incidencia de homicidio doloso y muerte violenta de mujeres.

En tanto que, en lo que va de este periodo hay una efectividad del 84.6 por ciento en la ejecución de órdenes de aprehensión en materia de feminicidios y un 21.6 por ciento de reducción en materia del delito de robo.

Y resaltó que, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca trabaja coordinadamente con la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar y generar condiciones de paz y seguridad en la entidad.

Añadió que, esta coordinación interinstitucional ha permitido actuar de manera conjunta para la disminución de la incidencia delictiva, especialmente en 30 municipios con mayor índice delictivo, resultado de ello, la detención de objetivos prioritarios en municipios de San Juan Bautista Tuxtepec, Juchitán de Zaragoza y en la región de la Mixteca.

Finalmente, el Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, reiteró que los esfuerzos interinstitucionales permiten que las acciones de la FGEO sean más efectivas para atender los problemas, pues con ello, también se logran intervenciones inmediatas en la incidencia delictiva.

