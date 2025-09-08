Osos Grises de San Nicolás Quialana, los nuevos campeones de la Liga Municipal de Zimatlán 815:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. La Unidad Deportiva “Ignacio Mejía” de Zimatlán de Álvarez, fue el escenario para la final de futbol de la Liga Elite Municipal categoría libre, en esta ocasión la pelea por el título se llevó a cabo entre los Cachorros de San Pablo Huixtepec, en contra de los Osos Grises de San Nicolás Quialana, éstos últimos se llevaron la corona por marcador de 1-0 al final del tiempo reglamentario.

Previamente se programó el partido por el tercer lugar, el cual quedó en manos del equipo Rayados, representantes de La Raya, quienes obtuvieron $5,000 pesos de premiación. El torneo organizado por la Dirección de Deportes de Zimatlán de Álvarez, ofreció al campeón de la justa deportiva, la cantidad de $15,000 pesos para el segundo lugar y un estímulo de $30,000 pesos para el campeón del certamen.

El partido de la gran final inició con buenas llegadas provocadas por laterales del equipo Osos Grises, sin embargo, no fueron contundentes y eso le permitió a los Cachorros a tener mayor control del medio campo y empezaron a generar opciones de peligro con disparos de larga distancia, pero el marcador seguía sin moverse después de 40 minutos de juego.

Fue minutos de que finalizara la primera parte que el cuadro de los Osos Grises atacó por el costado de la derecha y con una gran jugada individual del número 10, mandó un centro al área que le rebotó al portero y fue precisamente otro atacante que aprovechó simplemente para empujar solo el esférico al fondo de la portería. En la segunda parte, los Cachorros intentaron reaccionar, pero una expulsión les complicó más el panorama, de hecho, en la última jugada del encuentro tuvieron el empate, pero una gran atajada del guardameta les permitió a los Osos asegurar el marcador y con ello ganar el título de campeones.

De esta manera culminó la Liga Elite Municipal de Zimatlán de Álvarez, Erick Soto fue premiado como el mejor goleador del certamen, el conjunto de Osos Grises de San Nicolás Quialana recibió el trofeo de campeones, por parte de las autoridades anfitrionas y además de la premiación en efectivo. Posteriormente las familias que acudieron como porras, bajaron al terreno de juego para felicitar a los nuevos campeones.

