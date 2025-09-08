Refuerza Gobernador Salomón Jara seguridad ciudadana con entrega de más de 79 mdp en armamento y vehículos a corporaciones policiales (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. Con una inversión histórica de 79 millones 481 mil pesos, el Gobernador Salomón Jara Cruz entregó armamento y vehículos policiales para reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la procuración de justicia en el estado.

En el acto realizado en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, acompañado por representantes del Ejército Mexicano, el Mandatario estatal destacó que este esfuerzo permitirá a las y los elementos de los diferentes cuerpos de seguridad pública de la entidad, cumplir mejor sus funciones y brindar un servicio más eficiente.

“La seguridad de las familias es un eje fundamental, no puede haber desarrollo sin paz, ni justicia sin instituciones capaces de hacerla valer”, afirmó.

De esta manera, se hizo el reparto de 48 camionetas pick up equipadas como patrullas, 23 bicicletas eléctricas, 27 motocicletas y 75 fusiles de asalto para instituciones del Gobierno de Oaxaca; así como, 19 camionetas para la Fiscalía General del Estado (FGEO), para reforzar el trabajo de investigación y procuración de justicia.

Estas unidades se suman a las 487 dadas con anterioridad, desde que la Primavera Oaxaqueña inició en diciembre de 2022.

En esta ocasión, las corporaciones beneficiadas con este nuevo equipamiento son: las policías Estatal, Vial Estatal y Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), además, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la FGEO, a las diversas áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Universidad de la Seguridad Pública y Paz Social de Oaxaca.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barón Ortiz señaló que cada vehículo y arma entregada representa una herramienta más para proteger la vida, garantizar la justicia y consolidar la paz en el estado.

“Se traduce en la capacidad real de responder con oportunidad y eficacia al llamado de la ciudadanía”, agregó.

Con estas acciones, el Gobierno de Oaxaca equipa a las corporaciones policiacas con la convicción de que la seguridad y tranquilidad de las familias es una prioridad, lo que ha situado al estado como el quinto más seguro del país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir