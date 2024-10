Cofepris retrasa vacunas de Covid y de influenza en México (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. La autorización de registros de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la entrada de vacunas actualizadas contra el Covid-19, influenza estacional y dengue tiene un retraso de casi cuatro meses, lo que pone en riesgo el abasto de dosis necesarias para enfrentar la temporada invernal, además de impulsar el mercado de productos apócrifos vendidos y aplicados de forma ilegal.

“El gobierno actual tiene muchos retos en materia de salud, eso es un hecho, pero la situación que más nos preocupa a corto plazo es que la Cofepris, lamentablemente, no ha dado los registros para las vacunas contra Covid-19, la influenza estacional y el dengue”, alertó Larry Rubin, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica (AMIIF).

Explicó que la autorización de las vacunas por parte de la Cofepris debió darse desde junio pasado para que el gobierno iniciara la compra de las inyecciones en el mes de julio y así garantizar el abasto de las inoculaciones de última generación enfocadas en combatir la cepa de Covid-19 JN1, que es la que actualmente afecta a la población en México.

“Esta falta de proporcionar registros a las empresas nos preocupa muchísimo porque México sólo tiene vacunas Sputnik y Abdala (inyecciones rusas y cubanas), pero esas vacunas son de primera generación y ya no sirven, son obsoletas contra el nuevo virus del Covid-19″, agregó el presidente de la AMIIF.

La variante actual, conocida como ómicron, presenta cerca de 80 mutaciones, lo que ha obligado a las farmacéuticas a actualizar la vacuna, pero hasta ahora, sólo Pfizer y Moderna son las dos empresas que diseñaron fórmulas para combatir esa variante y as que también ya presentaron ante Cofepris los estudios de calidad, seguridad y eficacia que exige la norma internacional.

Temen resurgimiento de Covid por desabasto

Para el presidente de la AMIIF, existe la posibilidad de que en México haya un resurgimiento masivo del virus de Covid-19 como consecuencia de no haber otorgado los registros en tiempo y forma a las vacunas de Pfizer y Moderna, lo que provocaría una crisis en el sector salud.

“La realidad es que en lo que nosotros vemos el gran riesgo es que no exista nada, porque evidentemente estas vacunas no llegarían a México antes de que inicie la temporada invernal porque no se les otorgó (el registro), esto provoca un estado activo de alerta máxima porque provocaría un resurgimiento del Covid-19 en el país”, advirtió Larry Rubin.

Entre abril y agosto de este año, el 36 por ciento de las pruebas de Covid realizadas en México arrojaron resultados positivos y aunque los niveles no son comparables con los de 2020 y 2021, los contagios se concentran en dos grupos principales: personas mayores de 60 años y niños menores de cinco años. Así, entre enero y agosto de este año, se han registrado 4 mil 200 fallecimientos por Covid.

“Hay un repunte importante de casos y la aprobación sanitaria de las vacunas es el primer paso, pero si estamos casi a mediados de octubre y ese primer paso no lo ha dado la Cofepris, creo que tendremos las vacunas para febrero, es decir estamos más que retrasados”, comentó el presidente de la AMIIF.

Temen mercado negro de vacunas

Juan Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) manifestó su preocupación por el repunte del mercado negro de vacunas contra Covid-19.

“Las vacunas están entre los fármacos con mayor incidencia en clonaciones, las vacunas de la influencia y el Covid están siendo clonadas o se están distribuyendo vacunas caducas. Esto es muy peligroso porque esas vacunas tienen que tener cadena fría y una vez que pierden esa cadena fría, suelen ser altamente tóxicas”, advirtió Villafranca.

Según datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), para el cierre de 2024 se espera que el mercado de fármacos clonados alcance ganancias por 32 mil 500 millones de pesos, aproximadamente 11 por ciento de las ganancias de la industria farmacéutica formal, que para este año se estiman en 280 mil millones de pesos.

La alerta de que la población acceda a estas vacunas crece aún más derivado de los recortes al sector de la salud. Apenas en agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registró un recorte al sector salud por casi 20 mil millones de pesos, por lo que

Si bien fueron varios los programas afectados por este recorte, el Programa de Vacunación fue uno de los más perjudicados, ya que a pesar del repunte de casos de Covid-19, la SHCP le recortó alrededor de 9 mil millones de pesos, por lo que pasó de 14 mil 31.5 millones a 5 mil 99.5 millones de pesos que podrá ejercer para este año.

“Si la vacuna actualizada de Pfizer llega a tener el registro, quienes tengan la posibilidad de comprar la vacuna actualizada que va a estar en las farmacias, lo hagan, pero siempre en lugares establecidos y atentos a las alertas de Cofepris para evitar caer en estos medicamentos clonados”, comentó el presidente de la AMELAF.

El Financiero

