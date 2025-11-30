A prisión “El Chango” por homicidio cometido en calles de Santa Cruz Xoxocotlán (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. Derivado del trabajo ministerial que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión en contra de un hombre identificado como C.A.P.T., alias “El Chango” imputado por el delito de Homicidio Calificado en agravio de R.G.O., cometido en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con el expediente penal del caso, los hechos ocurrieron el día 11 de abril de 2024, en inmediaciones de un terreno baldío ubicado en Camino Antiguo, San Bartolo Coyotepec de la colonia Palestina jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán, lugar donde la víctima fue atacada a golpes por el imputado en compañía de otra persona, infligiendo lesiones en la cabeza que le provocaron la muerte.

Al tener conocimiento de los hechos, la FGEO a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, realizó las investigaciones correspondientes, que permitieron obtener la orden de aprehensión en contra de C.A.P.T., alias “El Chango” quien fue detenido por agentes ministeriales y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió para determinar su situación jurídica.

En audiencia, luego de evaluar las pruebas presentadas por la FGEO, el Juez de la causa determinó vincular a proceso al imputado por el delito de homicidio calificado e impuso la medida cautelar de prisión preventiva de manera justificada, otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Oaxaca garantiza investigaciones exhaustivas para esclarecer delitos, aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.

