Fiscalía de Oaxaca investiga muerte de un perro agredido con cuchillo en San Martín Mexicapan; identifican al probable agresor, es vecino de la zona (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. En atención a las políticas de prevención y sanción de la violencia contra los animales, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación tras recibir una denuncia ciudadana en línea por la muerte violenta de un animal vertebrado (perro), a causa de una agresión ocurrida en San Martín Mexicapan, en la capital oaxaqueña.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, la mañana de este martes 11 de noviembre, en calles de la colonia Pintores de San Martín Mexicapan, fue localizado un perro que presentaba heridas provocadas por un objeto corto contundente (cuchillo).

Ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a la Unidad Operativa Especializada contra la Integridad Animal, para realizar las diligencias correspondientes que permitan esclarecer los hechos.

Derivado de los primeros trabajos ministeriales y las entrevistas realizadas en el lugar, se logró identificar al probable agresor, quien presumiblemente es vecino de la zona y tendría antecedentes por diversos tipos de conductas delictivas.

Como parte de la estrategia integral de prevención del delito de maltrato animal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de atender y dar seguimiento a las denuncias por este delito, tipificado en el Código Penal del Estado.

