La farsa de la Revocación de Mandato: Alfredo Brena (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. La aún pequeña, desorganizada, y desunida oposición al régimen de la 4T. En el punto de la revocación de mandato, se encuentra confundida, parece ser que, no se han dado cuenta de la inutilidad y fatuidad de la revocación de mandato; amén de estarle haciendo el caldo gordo a la dictatorial 4T.

Parece ser que en la parte obscura de la mente de la gran mayoría del pueblo, todavía queda el resabio, de que solamente se ha cambiado de actores, pero que la democracia sigue vigente.

Apasionados gritos a nivel nacional dicen: ¡fuera Sheinbaum! Pero no hay la plena consciencia de lo que se está pidiendo. Vamos a suponer, solo suponer, de que el jueguito de la revocación de mandato les concediera sus deseos, y que la presidente fuera removida, ¿quién ocuparía su lugar?

La designación del próximo Presidente de la República, la haría el mismísimo partido político Morena, ni más ni menos. Esa es la realidad.

El pueblo, ha conservado la fantasía de que removiendo a la presidente Claudia, todo volvería a la normalidad, es decir, a la democracia. Pero eso no es en absoluto cierto.

Para que un enfermo se cure, primero tiene que aceptar que está enfermo. Y la mayor parte de la población mejicana, incluso los diferentes grupos que se han lanzado a la calle a protestar, ante los oídos sordos a sus justificados reclamos, de la dictadura encabezada por la presidente Claudia. Tienen en lo profundo de su alma, la esperanza vana de que la presidente cambie esa actitud de maternalismo político y de adoctrinamiento hacia su clientela electoral, y le preste oídos a las demandas del pueblo trabajador.

Pero la triste realidad es que eso no es posible, como decía líneas arriba, la democracia está muerta, y esto sucedió desde que el INE le otorgó a Morena y sus aliados el 74 por ciento de representación en las Cámaras, cuando legalmente les correspondía un 54 por ciento, ratificando esta sobre representación el TEPJF. Ahí se dio el golpe de estado.

Todo lo que se ha derramado en cascada, por esa sobre representación, simplemente es consecuencia de ese golpe de estado, de esa pérdida de la democracia.

Hoy la presidente Claudia tiene el control del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Órgano Electoral; y a eso no se le puede llamar democracia. Es más, a nivel internacional, México ya no se considera una democracia, sino un régimen populista.

Y la puntilla de este golpe de estado, va a venir con la Reforma Electoral, reforma que ya está acabando de armar, Pablo Gómez. A principio de año llega la Reforma Electoral para su aprobación a la Cámara de Diputados y de ahí inmediatamente al Senado para su ratificación.

Y la obra estará concluida, con la reforma electoral cambiará la composición de las Cámaras, y por ende la representación del pueblo en este Poder Legislativo, ahora sometido al poder dictatorial de la 4T.

Donde tristemente, se pierde todo atisbo de democracia y entramos de lleno en un régimen dictatorial. A partir de ese punto, será imposible ganarle una elección a la dictadura. Por cierto, la reforma electoral estará aprobada y ratificada por diputados y senadores, meses antes de que se inicie el Proceso Electoral INE para las elecciones federales intermedias del 2027.

Así que hablando en términos prácticos, la oposición en su conjunto, tendría que estar, desde ya, abocada a constituirse en un frente fiscalizador de la elección federal intermedia del 2027. Y tendría que estar trabajando a nivel internacional para atraer la atención de los órganos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Organización de los Estados Americanos (OEA); la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Sin estos reflectores internacionales, sobre la elección federal intermedia 2027, que evidencien la falsedad de la elección, y que conlleven a acciones que nos permitan recuperar la libertad. La noche negra y obscura de la dictadura, simplemente será mucho más prolongada.

El primer punto para que un pueblo se pueda quitar el yugo de una dictadura, es recuperar las elecciones libres.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

27 nov 2025

