Claudia Sheinbaum nuevamente en Oaxaca (13:33 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. La Presidenta de México Claudia Sheinbaum visitará nuevamente el estado de Oaxaca.

Esta vez la Mandataria estará en tierras oaxaqueñas para para presidir el evento denominado “La Transformación Avanza” como parte de su Primer Informe Regional en las entidades.

La cita es este viernes 19 de septiembre en el Estadio Tecnológico a la cual se está convocando a la ciudadanía a partir de las 16:00 horas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir