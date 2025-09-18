Sembrarán 400 jacarandas en panteón municipal de Tlaxiaco (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 18 de septiembre. El director de Ecología y Medio Ambiente en Tlaxiaco, Orlando Jiménez Santiago, compartió que para mejorar la imagen y producir oxígeno, el 19 de septiembre realizarán la reforestación del panteón con 400 árboles de las especies jacarandas.

Indicó que las jacarandas fueron donadas por integrantes del programa para el Bienestar Sembrando Vida, del municipio de Santiago Nuyoó, lugar en donde se realizó la producción.

“Porque jacarandas, porque finalmente en épocas de Semana Santa, florean y se ponen de color morado. En esas fechas los dolientes visitan lo que es el panteón, queremos que, de una vista agradable primero, tengan una sombra y todos los beneficios que genera el árbol; minimizar los rayos del sol, captar la mayor cantidad de polvo y reducir la temperatura”, recalcó.

Adelantó que en la reforestación que iniciará a las 9 de la mañana, participarán personal de la Sindicatura Hacendaria, dirección de Ecología y Medio Ambiente y demás personal del Ayuntamiento de Tlaxiaco.

Jiménez Santiago invitó a participar a los demás habitantes de Tlaxiaco, y al mismo tiempo a llevar la herramienta correspondiente para poder realizar la siembra.

“Hacemos el llamado a la comunidad porque el trabajo que se realiza siempre es en pro de mejorar nuestros espacios. Entonces por ahí vamos hacer el llamado a que cuiden y protejan; en la medida de lo posible, rieguen estas plantas en lo que se aclimatan, y pueden desarrollarse, empiecen a desarrollarse. Sabemos que ellas, una vez que tienen un tamaño adecuado, por si solas buscan la humedad. Mientras hay que mantenerlas”, refirió.

Recalcó que también se decidió sembrar las jacarandas en el panteón municipal, porque en diferentes fechas, pero más en la festividad de Día Muertos, acuden más personas que buscan sombra para velar o visitar a sus difuntos.

En otro orden de ideas, llamó a los ciudadanos de Tlaxiaco a seguir clasificando la basura. Recordando que en el contenedor compactador grande se recolectan aquellos residuos que no se pueden reciclar, y en los motocarros los residuos reciclables.

