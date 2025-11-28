Anuncia Segob que bloqueos de Transportistas y agricultores concluirán hoy (12:16 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. La Secretaría de Gobernación informó que los bloqueos carreteros realizados por transportistas y agricultores en 17 estados concluirán este viernes 28 de noviembre, luego de alcanzar acuerdos durante una reunión que se prolongó más de 13 horas. Las movilizaciones comenzaron el 24 de noviembre y afectaron distintos tramos carreteros del país.

La dependencia señaló que los participantes se comprometieron a retirar los cierres y a continuar el diálogo sobre las problemáticas que enfrentan el sector agrícola y el transporte. Como parte de los acuerdos, Gobernación dará seguimiento a las demandas planteadas y trabajará en mecanismos para mejorar las condiciones de operación y seguridad.

Entre los puntos establecidos se encuentran el incremento a los apoyos económicos para productores, la instalación de una mesa de análisis sobre modificaciones a la Ley General del Agua y la revisión del precio de garantía del trigo y otros temas del campo. También se acordó crear una fiscalía especializada para atender delitos en carreteras, fortalecer las acciones de seguridad para transportistas e instalar videocámaras en puntos estratégicos de la red carretera.

Con estos compromisos, se prevé que la circulación quede restablecida desde la mañana del viernes, tras cuatro días de bloqueos.

