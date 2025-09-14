Papa León XIV cumple 70 años de edad; festeja en el Vaticano tras cuatro meses de pontificado (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. El papa León XIV festeja su cumpleaños número setenta, celebrando por primera vez como pontífice en la Santa Sede. El santo padre agradeció el domingo 14 de septiembre a los fieles católicos de todo el mundo por sus felicitaciones y oraciones.

Robert Francis Prevost Martínez se convirtió en el papa número 267 de la Iglesia católica y en el noveno soberano de la Ciudad del Vaticano desde el pasado 8 de mayo, pocas semanas después del fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el 21 de abril.

León XIV agradece a fieles católicos del mundo por sus oraciones y felicitaciones de cumpleaños

A cuatro meses de asumir el liderazgo de la Iglesia, León XIV celebra con alegría y buena salud este hito personal en medio de sus responsabilidades pastorales.

“Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones“, escribió el pontífice en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El papa León XIV escribió este mensaje utilizando sus plataformas digitales para llegar a millones de fieles católicos en todo el mundo, con quien en poco tiempo muestra una gran cercanía.

Durante estos primeros meses de pontificado, León XIV ha centrado sus esfuerzos en la unidad de la Iglesia, la atención a los más necesitados y la promoción de los valores de fe y caridad, manteniendo la continuidad de la labor iniciada por su antecesor, el papa Francisco.

El cumpleaños del papa León XIV llega en un momento de reflexión para la Iglesia católica, que observa con expectativa cómo su nuevo líder enfrenta los desafíos pastorales y sociales del siglo XXI.

Los fieles alrededor del mundo han expresado sus buenos deseos mediante mensajes, rezos y celebraciones en parroquias locales, consolidando así la conexión espiritual entre el papa León XIV y la comunidad católica internacional en un día tan significativo.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir