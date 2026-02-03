Citan a declarar a Elon Musk y allanan la sede de X en Francia (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero.La justicia francesa allanó este martes la sede de la plataforma X en Francia y citó a declarar en abril a su propietario, Elon Musk. Esto en el marco de una investigación sobre las presuntas irregularidades en esta red social.

X es objeto de una investigación judicial desde inicios de 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

AFP |

“Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino”, indicó la fiscalía de París en un comunicado.

Esta citación debe “permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir con la legislación previstas”, apuntó la fiscal, Laure Beccuau.

Detalles de la investigación contra Musk

La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un “enfoque constructivo”, según el comunicado.

A finales de enero, emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del “streamer” Jean Pormanove.

La investigación sobre X comenzó con las denuncias del diputado oficialista Éric Bothorel y del socialista Arthur Delaporte, que alertaban a la fiscalía sobre los cambios en su algoritmo y los riesgos para la “democracia”.

En este sentido, subrayaban la “falta de claridad” sobre estos cambios y sobre las “decisiones de moderación”, así como “las intervenciones personales de Elon Musk en la gestión de la plataforma”.

Información de AFP/