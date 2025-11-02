Cinco personas permanecen hospitalizadas tras explosión de Waldo’s en Hermosillo (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. La Secretaría de Salud dio a conocer que de las 15 personas que fueron hospitalizadas como consecuencia de la explosión e incendio registrados este 1 de noviembre en una tienda Waldo’s en Hermosillo, Sonora, 10 ya han sido dadas de alta por mejoría y cinco personas permanecen hospitalizadas.

De esta manera, en la Clínica del Noroeste (hospital privado) se encuentran una mujer de 20 años, en estado crítico y un hombre de 81 años, también en estado crítico.

En el ISSSTESON permanece un hombre de 36 años, estable. En el Hospital Infantil del Estado de Sonora está una mujer de 16 años, estable y en el IMSS Hospital General de Zona No. 14 se encuentra una mujer de 64 años, estable.

A través de una tarjeta informativa, se dio a conocer que “desde los primeros minutos posteriores al incidente, la Secretaría de Salud federal estableció comunicación con el Gobierno del Estado de Sonora para ofrecer todo el apoyo necesario, incluyendo traslados a Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad en caso de requerirse”.

Foto: Cuartoscuro | La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora descartó que la explosión en una tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo, se haya derivado de un atentado.

Hasta el momento, “y por decisión de los familiares, las y los pacientes permanecen recibiendo atención médica en hospitales de Hermosillo”.

Ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum envió sus “sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo”.

Informó que ha estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. “Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”.

