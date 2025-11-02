Cinco personas permanecen hospitalizadas tras explosión de Waldo’s en Hermosillo (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. La SecretaríadeSalud dio a conocer que de las 15 personas que fueron hospitalizadas como consecuencia de la explosión e incendio registrados este 1 de noviembre en una tienda Waldo’s en Hermosillo, Sonora, 10 ya han sido dadas de alta por mejoría y cinco personas permanecen hospitalizadas.
De esta manera, en la ClínicadelNoroeste (hospital privado) se encuentran una mujer de 20 años, en estado crítico y un hombre de 81 años, también en estado crítico.
En el ISSSTESON permanece un hombre de 36 años, estable. En el Hospital Infantil del Estado de Sonora está una mujer de 16 años, estable y en el IMSSHospitalGeneraldeZona No. 14 se encuentra una mujer de 64 años, estable.
A través de una tarjeta informativa, se dio a conocer que “desde los primeros minutos posteriores al incidente, la SecretaríadeSalud federal estableció comunicación con el GobiernodelEstado de Sonora para ofrecer todo el apoyo necesario, incluyendo traslados a Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad en caso de requerirse”.
Hasta el momento, “y por decisión de los familiares, las y los pacientes permanecen recibiendo atención médica en hospitales de Hermosillo”.
Ayer, la presidenta de México, ClaudiaSheinbaum envió sus “sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo”.
Informó que ha estado en contacto con el gobernador de Sonora, AlfonsoDurazo, para apoyar en lo que se necesite. “Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”.
Deja un comentario