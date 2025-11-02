10 ediles han sido asesinados en el sexenio de Sheinbaum; 2 de Oaxaca (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. Ya son 10 los presidentes municipales que han sido asesinados en el sexenio de Sheinbaum:

1. Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero) – 6 oct 2024

2. Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca) – 15 oct 2024

3. Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, San Luis Potosí) – 15 dic 2024

4. Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oaxaca) – 15 may 2025

5. Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero) – 2 jun 2025

6. Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, Michoacán) – 3 jun 2025

7. Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán) – 5 jun 2025

8. Acasio Flores Guerrero (Malinaltepec, Guerrero) – 21 jun 2025

9. Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo) – 20 oct 2025

10. Carlos Manzo Rodríguez (Uruapan, Michoacán) – 1 nov 2025k

