El arsenal del CJNG: Así compraron AK-47, lanzacohetes, minas y armamento antiaéreo, según EU (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fortaleció su arsenal de grado militar a través de una red de proveedores internacionales, según se reveló en el juicio contra Peter Dimitrov Mirchev, señalado como uno de los contactos clave de la organización criminal más poderosa de México.

Autoridades estadounidenses vincularon a Mirchev y a tres personas más de distintas nacionalidades como proveedores de ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas para la organización que lideró Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Presuntamente, Mirchev presentó un catálogo con la variedad de armamento que podía surtir al CJNG, con características básicas de los distintos modelos.

Cargamento de ‘prueba’ con rifles AK-47 para el CJNG

La alianza entre Peter Dimitrov y el CJNG se remonta a 2022, de acuerdo con el expediente judicial. Desde entonces, el presunto traficante de armas sostuvo reuniones con representantes de la organización criminal, con quienes coordinó el trasiego de la mercancía desde el extranjero.

El cargamento de “prueba” con el que Mirchev comenzó su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación consistió en 50 rifles AK-47. El modus operandi fue similar al utilizado en México para el contrabando de combustible: utilizaron documentación oficial que manipularon mediante sobornos a las autoridades.

Para evadir a las autoridades internacionales, Mirchev reclutó a Elisha Odhiambo Asumo, de nacionalidad keniana, para conseguir un Certificado de Usuario Final (EUC, en inglés), documento que acreditaba el destino de un cargamento de armas.

Presuntamente, Asumo y su cómplice Subiro Osmund Mwapinga, ciudadano tanzano, obtuvieron de forma irregular el EUC para simular que el “envío de prueba” llegaría a la República Unida de Tanzania.

Los 50 rifles AK-47, cargadores y municiones salieron de Bulgaria con la declaración de destino a Tanzania; sin embargo, en algún punto de su trayecto hacia el Océano Índico, las armas se desviaron y llegaron a México, a manos del CJNG.

CJNG intenta surtirse con misiles tierra-aire

El primer envío fue un éxito y la relación entre el CJNG y Mirchev continuó. En 2024, según el expediente judicial, discutieron la posibilidad de suministrar misiles tierra-aire, drones antiaéreos y un sistema de armas ZU-23, capaz de disparar proyectiles que podrían derribar objetivos de bajo vuelo, como helicópteros.

La lista de armamento alcanzó un valor de 58 millones de dólares, aunque no se precisa si ese cargamento llegó a manos del crimen organizado en México.

El modus operandi sería similar al del envío de los 50 rifles AK-47. Asumo y Mwapinga se comprometieron a facilitar la documentación necesaria para evitar sospechas sobre la importación de armas de grado militar.

Actualmente, tres de los cuatro miembros de la red de tráfico de armas para el CJNG están en prisión. Mirchev fue arrestado el 8 de abril de 2025 en Madrid y el 20 de marzo de este año compareció ante un tribunal federal en Estados Unidos; Asumo fue detenido en Marruecos y Mwapinga en Ghana el 8 de abril del año pasado. Michael Katungi Mpweire es el único que permanece prófugo.

CJNG evidenció poder de su arsenal desde 2015

No es coincidencia que el Cártel Jalisco Nueva Generación sea una de las organizaciones más poderosas de México. Hace más de una década, la organización que lidera ‘El Mencho’ demostró la capacidad de su arsenal cuando derribó un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana.

El primer intento para capturar a ‘El Mencho’ ocurrió en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El 1 de mayo de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional y la extinta Policía Federal organizaron un operativo para ‘cortar la cabeza’ del CJNG.

La aeronave salió con 18 elementos de distintas dependencias hacia Jalisco. El operativo ocurrió entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, pero no tomó por sorpresa a los integrantes del CJNG.

En 2015, en el municipio de Villa Purificación, fue derribado un helicóptero por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (FOTO: CUARTOSCURO) (Cuartoscuro)

Desde tierra, los sicarios dispararon un proyectil con un lanzacohetes RPG (Rocket Propelled Grenade), que impactó contra el rotor de la cola. El piloto realizó un “descenso de emergencia”, pero en el lugar murieron 11 de los pasajeros; el resto, con excepción de uno, Iván Morales Corrales, no sobrevivió a las heridas.

Cinco años después, el cártel de las cuatro letras volvió a mostrar su poder armado. A través de redes sociales se difundió un video de sujetos con armas de grado militar en campo abierto; mientras el camarógrafo avanzaba, gritaban: “pura gente del señor Mencho”.

Todos los presuntos sicarios tenían el rostro cubierto y utilizaban uniformes camuflados. Los vehículos que estaban detrás contaban con blindaje artesanal y ametralladoras pesadas capaces de perforar un vehículo sin blindaje. Además, algunos portaban rifles calibre .50, arma utilizada por cárteles por su capacidad contra blindajes y aeronaves.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir