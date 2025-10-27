El 30 de octubre, torneo de ajedrez estudiantil 2025 (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Con el lema “Pon a prueba tu mente”, el jueves 30 de octubre se realizará un torneo de ajedrez estudiantil organizado por la Coordinación de Cultura y Deporte de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con premiación para los primeros lugares.

Para los alumnos interesados en formar parte de la actividad del llamado “deporte ciencia”, el cierre de inscripciones será el miércoles 29 de octubre, la junta previa se efectuará a las 14:30 horas. Los organizadores realizaron la invitación para que los trebejistas, no pierdan la oportunidad de poner a prueba su mente, convivir con otros jugadores y disfrutar del apasionante mundo del ajedrez.

El costo de inscripción para los adultos es de $50 pesos, el registro se puede llevar a cabo en la coordinación de cultura y deporte de la Facultad, acorde a la publicación presentada en las redes sociales de la institución sede, se contempla premiación en efectivo para los tres primeros lugares. El certamen se llevará a cabo el jueves 30 de octubre frente a la biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración.

En más de las actividades deportivas que se efectuarán en noviembre, el domingo 16 a partir de las 6:30 de la mañana comenzará el Triatlón en Puerto Escondido, la décima edición tendrá un cupo limitado a 200 competidores. Las opciones de participación van desde los 25 metros de nado para los más pequeños, hasta los 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera para adultos.

Por otra parte, la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), se prepara para celebrar una de las tradiciones más esperadas, se trata de la gran comparsa que se realizará el 30 de octubre a las 16:00 horas, con inicio frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán, para recorrer el andador turístico, hasta llegar a Ciudad Universitaria, se contempla también un concurso de disfraces.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir