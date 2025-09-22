China, en alerta: Shenzhen evacúa a 400 mil por el ‘supertifón’ Ragasa, el más peligroso desde 2018 (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. La megalópolis suroriental china de Shenzhen anunció planes para evacuar a unas 400 mil personas ante la aproximación del supertifón Ragasa, que, según las autoridades locales, podría ser el de mayor impacto en la ciudad desde 2018 y para el que ya se han activado los mecanismos de emergencia.

Las autoridades de la localidad, de unos 17 millones de habitantes, detallaron que se han activado planes específicos de respuesta y que el dispositivo contempla el traslado preventivo de población en las áreas que podrían verse más afectadas, recogió en un comunicado el Centro Meteorológico Nacional de China.

El Centro informó este lunes de que Ragasa, el decimoctavo tifón del año en China, cruzará este lunes el estrecho de Bashi, que separa Taiwán y Filipinas, y entrará en la madrugada del martes en el noreste del mar de China Meridional.

A partir de entonces, el sistema continuará hacia el oeste, acercándose a las costas de la provincia suroriental de Cantón, donde se sitúa Shenzhen, y de la insular de Hainan, con una ligera pérdida de intensidad.

En paralelo, varias urbes costeras de Cantón anunciaron la adopción total o parcial de los denominados “cinco paros”: suspensión de clases, trabajo, producción, transporte y actividad comercial, en función de la evolución del temporal.

Los tifones son fenómenos meteorológicos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños e interrupciones en el transporte y en las actividades económicas.

El tifón ‘Ragasa’, la mayor tormenta que amenaza a varios países

El supertifón de categoría 5 tocó tierra en la provincia de Cagayan, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora que obligaron al desalojo preventivo de unas 10 mil personas en esa región y en otras zonas céntricas del país, incluida Manila.

Además de la suspensión de clases, más de una decena de vuelos nacionales fueron cancelados debido al riesgo que supone Ragasa, mientras se ha prohibido la navegación en las zonas más vulnerables a este fenómeno meteorológico.

Como el ojo de la tormenta se ubicaba este lunes a unos 300 kilómetros de Taiwán, que comparte el estrecho de Luzón con Cagayan, las autoridades de la isla elevaron sus niveles de alerta en el sur, donde ya se han cancelado una treintena de vuelos y servicios de ferry.

En una comparecencia de prensa matutina, la experta de la Administración Meteorológica Central Wu Wan-hua estimó este lunes que Ragasa continuará intensificándose y expandiéndose a medida que se acerque a la isla, dejando fuertes precipitaciones en las zonas del este y el sur hasta el martes.

Tanto en el sur como en el este de Taiwán ya ha comenzado la evacuación preventiva de unos mil 800 residentes ante el posible desbordamiento de un lago, indicó el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC).

Información y foto de:EFE/Vía: El Financiero

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir