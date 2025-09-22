Transforma Salomón Jara movilidad de la Zona Metropolitana de Oaxaca con BinniBus, transporte seguro, incluyente y tecnológico (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. A través del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña transforma la movilidad de la zona conurbada, con un servicio eficiente, seguro, incluyente y tecnológico.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el Gobernador Salomón Jara Cruz destacó que la nueva ruta troncal RT-01 Kayaal, Yuroo Viguera-Xoxocotlán, responde a una de las demandas más sentidas de la población, con 25 unidades nuevas equipadas con rampa de accesibilidad, videocámaras y pantallas informativas.

“En la Primavera Oaxaqueña rescatamos el CityBus abandonado y totalmente tirado, nosotros hemos puesto en funcionamiento el BinniBus. Celebramos este arranque con el que beneficiamos diariamente a miles de personas. Esto es solo el comienzo”, expresó.

Estas unidades de última generación representan innovación, tecnología y cuidado al medio ambiente, ya que son libres de contaminantes y utilizan Gas Natural Comprimido, lo que genera menores residuos.

Las pantallas informativas mejoran la experiencia de la o el usuario al ofrecer información en tiempo real, además de servir como herramientas de difusión de publicidad y avisos institucionales.

A fin de garantizar una mayor seguridad para las personas, la trayectoria de la ruta será conectada para su vigilancia con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5).

Al respecto, la directora general del BinniBus, Karina Gómez Esteban señaló que esta acción refleja la visión de un Oaxaca moderno, ordenado y con igualdad de oportunidades para todas y todos, transformando no solo la manera de moverse, sino también la manera de vivir.

La secretaria de Movilidad, Yesenia Nolasco Ramírez informó que en la etapa preoperatoria de la RT-01 se contará con el apoyo de las policías Vial Estatal; Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) y Municipal de Oaxaca de Juárez; para evitar obstrucciones en el carril preferencial del BinniBus, la seguridad vial operativa y fortalecer la capacidad de control y sanción.

Cabe destacar que, en tan solo 2 días, la ruta Yuroo Viguera-Xoxocotlán ha transportado a 14 mil 344 personas usuarias.

Para brindar este servicio el Gobierno de Oaxaca rehabilitó cuatro estaciones intermedias: Juana Cata, María Sabina, Lázaro Cárdenas y Flores Magón. Además, se recuperaron las terminales Yuroo Viguera, Yuroo Parque del Amor-Ladxido´ y Yuroo Xoxocotlán, las cuales se encontraban vandalizadas y abandonadas.

También se habilitaron los accesos francos para Yuroo Viguera y Yuroo Xoxocotlán, se colocó señalización vertical y horizontal, así como estructura semafórica en todo el corredor troncal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir