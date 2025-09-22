Realizan en Huajuapan “Primer Encuentro Literario por La Paz, Mexico-Italia” (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 22 de septiembre. Este domingo 21 de septiembre, en el marco del día Internacional por La Paz, el Honorable Ayuntamiento de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, desarrolló una serie de actividades que se efectuaron en la Sala de Cabildos y Casa Huaxuapa

Las actividades comenzaron con un encuentro en el Salón de Cabildos, en el que participaron el presidente municipal, Luis de León Martinez Sanchez, Regidores, el Club Rotario de la Mixteca y Rotary E-Club of Latinoamérica, en donde se realizó la declaración de Rotarios Visitantes por La Paz, así como la firma del Acta de Hermanamiento entre los Clubes antes mencionados y el municipio, forjando así lazos de paz.

Posteriormente, las y los asistentes se trasladaron a Casa Huaxuapa, en donde se tuvo un conversatorio con escritores mixtecos, oaxaqueños, de México e Italia, en el cual se abordaron temas que los motivaron a convertirse en escritores, compositores y pintores, llevando a lo más alto el nombre de sus regiones y lugares de origen.

Para finalizar estos eventos, se tuvo la presentación del Jarabe Mixteco, este baile que nos llena de orgullo, el cual estuvo acompañado de las nostálgicas notas de la Canción Mixteca, poniendo en alto el nombre de Huajuapan, en este evento tan importante que impulsa La Paz a través de la lectura.

