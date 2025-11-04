Fuerte accidente en la súper a la Costa deja 1 muerto, 6 personas lesionadas, 3 de ellos, menores (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. Seis personas lesionadas, entre ellas, tres menores de edad es el saldo de un fuerte choque en la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla. Las primeras versiones reportan que el encontronazo se dio en el kilómetro 71 de la súper carretera que comunica a la Costa oaxaqueña. El reporte preliminar es de 6 heridos, tres adultos y 3 menores de edad, hasta el momento se desconocen sus identidades.

De igual manera, se menciona que desafortunadamente una persona perdió la vida en este percance quien no ha sido identificado quien iba a bordo del auto compacto color rojo marca Nissan tipo March con placas PEK392-B del Estado de México.

El otro vehículo involucrado es un KIA Sportarge color gris placas TJY578-C del estado de Oaxaca.

En el lugar arribaron paramédicos a bordo de ambulancias de CAPUFE de Barranca Larga y Ventanilla, así como Bomberos y Cruz Roja Mexicana de Puerto Escondido.

