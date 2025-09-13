Celebrará San Pablo Villa de Mitla 10 años como Pueblo Mágico (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) y autoridades municipales de San Pablo Villa de Mitla, anunciaron actividades en el marco de la celebración del décimo aniversario del nombramiento de esta comunidad como Pueblo Mágico, del 19 al 21 de septiembre.

En representación de la secretaria de Turismo Saymi Pineda Velasco; la subsecretaria de Operación Turística, Mariel López Villatoro destacó que este aniversario representa un reconocimiento al valor histórico, cultural y turístico de la comunidad.

“En Mitla se preservan las tradiciones y se fortalece su identidad, por ello, desde la Sectur Oaxaca impulsamos su desarrollo económico y social a través del turismo”, dijo.

Tras las gestiones realizadas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Mitla será la primera zona arqueológica iluminada de Oaxaca; en una primera etapa será en el Grupo del Arroyo; y en noviembre, la segunda etapa se implementará en el grupo de La Iglesia; finalmente, en una tercera etapa, en diciembre, el grupo de Las Columnas.

Aunado a ello, habrá una muestra de medicina tradicional en la que participan las mujeres de este municipio de Valles Centrales que se han dedicado a esta actividad; además, una noche de leyendas y pláticas sobre la historia de las artesanías.

El programa de actividades contempla una carrera atlética de 10 y cinco kilómetros, así como, una caminata de tres kilómetros y una muestra gastronómica con productos tradicionales como pan, nieves, mole y tamales.

El presidente municipal de Mitla, Esaú López Quero aseguró que mantener el nombramiento de Pueblo Mágico es un esfuerzo de toda la población, personas artesanas y prestadoras de servicios turísticos, así como la autoridad municipal.

Cabe destacar que el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña impulsa la promoción turística a San Pablo Villa de Mitla, que estuvo presente en el Tianguis Turístico de México en San Diego California y Baja California, así como, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid España (Fitur).

Además del trabajo conjunto con el ayuntamiento, para que se incluya esta localidad en el programa Best Tourism Villages de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Turismo.

Cabe destacar que los seis Pueblos Mágicos de Oaxaca participarán en el Tianguis Nacional de estos destinos que se realizará en Hidalgo, el 13 al 16 de noviembre, que permitirá proyectar esta oferta turística y consolidar alianzas estratégicas.

